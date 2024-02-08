春節24小時免費看頻道曝！馬東石、李鍾碩、傑森史塔森夯片播不停
馬東石、李鍾碩、傑森史塔森都來了！「GPTV電影台」慶賀龍年到來，首波推出《音爆浩劫》、《犯罪都市》、《浴血任務》、《外星＋人》、《Stand By Me 哆啦A夢2》等強片陣容，主打24小時免費看電影FAST TV（免費廣告串流電視）頻道，自今（8）日小年夜起，陪伴大家度過歡樂的農曆春節假期。
記者黃雅琪／綜合報導
金泰梨、金宇彬、柳俊烈主演，目前已蟬聯雙周韓國票房冠軍的《外星＋人2》，為迎接《外星＋人2》的上映，「GPTV電影台」也在今日晚上8點播出《外星＋人》，讓大家能再次複習精采前作；有著許多討論與話題的《信徒2》，也將在明日下午2點推出前集《信徒》、晚間6點播放《動畫電影版 我想吃掉你的胰臟》，晚間8點則推出金來沅、李鍾碩、車銀優共同主演的動作災難鉅獻《音爆浩劫》。
大年初一、2月10日中午12點起，將有印度神作《我和我的冠軍女兒》、不敗經典動作電影《浴血任務》與《第一滴血4》；2月11日中午12點起，強檔韓片來襲，包含孔劉、鄭裕美主演的《82年生的金智英》、爆笑喜劇片《超「人」氣動物園》、馬東石親任製片挑戰逗趣喜劇《整形帝王》，強檔電影盡在「GPTV電影台」免費放映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道