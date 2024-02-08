被錢砸到！傳產妹睡前「年終入帳181萬」 職業超意外：準備跳槽
大部分公司都會在春節前夕發放年終獎金，好讓員工可以過個好年，而最近年終獎金開獎，只能說是幾家歡樂幾家愁，有些人領到超高的5個月甚至6個月，有些人的老闆卻是連個紅包都沒給，由於勞基法規定，不給年終獎金並無違法，讓許多上班族苦不堪言。近日，就有女網友分享自己在睡前，突然發現公司發放年終獎金，結果一看竟然高達181萬元，讓不少網友驚呼「這真的是被錢砸到耶！」其職業也隨之曝光，讓大批人喊著年後要準備跳槽。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在「Dcard」貼文指出「準備睡覺查帳才發現，年終獎金原來昨天就匯到我的戶頭了，瞬間覺得一整年的辛苦值得了，我的工作室傳產業，是責任制的，負責案子做得好的話，成績好錢自然會多，最近才成為用股票理財的小白，打算用這筆錢來買長期存股練練身手」，只見貼出的帳戶，該女網友的年終獎金竟然高達181萬15169元，非常的驚人，領得還比許多銀行、科技業更多。
貼文曝光後，羨煞不少網友，紛紛留言「這是貨真價實被錢打到耶.......」、「好大包喔....好希望我老闆上來Dcard看看別人的老闆」、「這根本是年薪吧.....太誇張」、「妳的年終獎金是好多人兩三年的年薪」、「光是年終獎金就抵我一年的年薪」、「真香，大概是我5年的薪水......」、「這個真的是我三年的年薪啊，好羨慕啊」。
而也有不少人好奇，到底做什麼傳產可以年終這麼多？女網友也解答，透露自己的傳產是「建築業相關」，而自己在公司的月薪大概是5萬元左右，意即這個181萬15169元換算下來，該女網友領到的年終獎金是超過36個月，雖然年薪只有60萬元，但是靠著年終獎金，直接晉升年薪200萬的族群，相當的厲害，許多網友意外的表示「建築業有這麼賺喔？年後準備跳槽」。
事實上，建築產業的年終獎金還真的不容小覷！根據股市討論平台「股市爆料同學會」數據顯示，今年台灣人年終獎金平均2.6個月，在5000名調查者當中，「建築營造業」就以平均3.1個月年終排在第三名，本來就是產業當中靠前的位置！僅輸給金融保險業、科技業。也有過來人分享，自己在建設公司擔任行政，月薪僅三萬元，但是年終卻有10個月30萬，拉高整體年終，看來年後轉職潮，不少人可能會對建築業相關的工作機會躍躍欲試。