被控營收70億創新高！員工怒控沒年終　無印：未達目標敬請理解

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對此，無印良品晚間無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，雖然2023年營業額表現良好，但營收、淨利仍未達成年度目標設定，因此並未發放春節前的變動獎金，不過4月與10月的季節固定獎金都會照常發放，且基本都會發2個月以上，希望公司夥伴安心，「造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意」。
以下為台灣無印良品公司聲明全文：
MUJI無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，整體獎金結構並非只有春節前的變動獎金。台灣無印良品是依據日本母公司的會計年度進行獎金結算，以四月及十月的季節獎金合計，基本上都有兩個月以上的發放。
本次引起討論的獎金發放屬於變動獎金，變動獎金屬於營業利益達成獎金，會依照年度營收/淨利達成狀況計算而決定是否發放。雖然2023年的年度營業額呈現表現良好的數字，但同時也有大部分的金額投資在對於未來市場的績效，例如成立自設電子商務平台的投資、在地商品的開發、大型旗艦店的出店以及調整薪資制度等等內外部的投資計畫。
但是在營收及淨利皆未達成年度目標設定的狀況下，因此未發放春節前的變動獎金。也因此而造成公司夥伴們的不滿情緒，台灣無印良品公司非常重視夥伴聲音也很抱歉，公司將另行以公告方式說明清楚本次獎金未發放原因，敬請理解。
不過，四月份與十月份的季節固定獎金將照常發放，也請公司夥伴們安心。造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意。