NBA／提前自爆！「天空貝」Patrick Beverley轉戰公鹿 離開76人
「天空貝」Patrick Beverley要走了！Patrick Beverley今（9）日在節目上自爆要轉隊，而美國媒體《ESPN》記者Adrian Wojnarowski也證實此消息，Beverley在Podcast節目《Pat Bev Pod》自爆要離開「友愛之邦」費城76人隊，前往密爾瓦基公鹿隊，Beverley過去就有「防守大鎖」的稱號，也是相當熱衷在比賽，因此可望為公鹿隊帶來更多活力。
記者吳政紘/綜合報導
Patrick Beverley的「瘋狗」性格，為公鹿隊所需要，公鹿隊看來真的是為冠軍「梭哈」，不但送出2027年的第二輪選秀權，還有後衛Cam Payne。
Patrick Beverley提到自己很喜愛「字母哥」Giannis Antetokounmpo ，有一次比賽他看到對手登錄名單沒有Giannis Antetokounmpo ，他還真的生氣。
公鹿隊今年已經交易來「小李」Damian Lillard，如今35歲的Patrick Beverley本季為76人出賽47場比賽，場均6.3分。公鹿隊將成為Patrick Beverley自2020-21賽季開始以來的第6支球隊。
Patrick Beverley的外線能力，加上公鹿隊主帥Doc Rivers過去跟他在快艇隊一起共事過，或許他的上場時間，以及季後賽表現，將會決定公鹿隊未來。
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