NBA／Kobe雕像正式揭幕！8號「布萊恩」手指天狂奪81分 氣勢不凡
洛杉磯湖人隊「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的雕像，今（9）日正式揭幕，他由遺孀Vanessa Bryant為他致詞，並且解釋為何要選擇手指天的姿勢，因為這是他生涯最光榮，單場狂攻81分的紀錄之夜，也是Kobe幻化為「神」的境界，Kobe Bryant雖然已經在意外中過世，但他仍存在人們心中。
記者吳政紘/綜合報導
Vanessa Bryant表示，這是Kobe為自己選擇的雕像姿勢，但總共會有三座，包括Kobe跟女兒GIGI的兩座，這座就是Kobe將穿上24號球衣。
Kobe Bryant 81分狂殺暴龍
Kobe Bryant曾經在2006年1月22日，湖人在主場對戰暴龍的比賽中，上場42分鐘，全場46投28中、三分球13投7中、罰球20罰18中，砍下81分6籃板2助攻3抄截1火鍋，這被認為是近代籃球，最不可思議的表現。最後湖人以122比104戰勝多倫多暴龍。
湖人隊前總教練「禪師」傑克森到場致詞
湖人隊前總教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）也到場致詞，他提到過去帶過的兩位超級球星Michael Jordan跟Kobe，還有兩人好鬥心強的小故事，讓人對這位超級球星十分懷念。
Phil Jackson說：「我安排了Michael和Kobe之間的一次會面，讓他了解如何應對受限的籃球體系，希望可以將球傳給可以幫助的隊友，並希望與你面前的這個人進行一對一的對抗。」
Phil Jackson說：「所以，我安排了，我們在樓下酒吧旁的雪茄室開了一個小會，Michael和我坐在那裡，Kobe在洗完澡、接受媒體採訪後走了進來。他坐下來，說：「Michael，我可以和你一對一。」 Michael Jordan說，「好吧，我想你可能會，但我37歲，你22歲。」
「天鉤」賈霸、James Worthy也到場致詞
湖人傳奇球星「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、James Worthy、Kobe好友Pau Gasol也都到場，為這位好兄弟致意。
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