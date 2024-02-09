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遊客暴增！京都市長擬漲交通費打擊過度旅遊　專家：恐毀經濟命脈

▲受到「緊急事態宣言」再度延長影響，日本京都市知名觀光景點清水寺附近只能看到零星遊客，甚至有店家因為疫情重創，已決定收掉不再營業。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到「緊急事態宣言」再度延長影響，日本京都市知名觀光景點清水寺附近只能看到零星遊客，甚至有店家因為疫情重創，已決定收掉不再營業。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著疫情趨緩、各國邊境敞開，各國旅客也紛紛出國旅行，日本京都是最受歡迎的旅遊目的地之一，但當地湧入過多的旅客人潮，也為當地帶來了壓力。新任京都市長松井孝治擬對遊客收取較高額的交通費，來解決「過度旅遊」帶來的擁擠和噪音問題。不過有專家認為，這可能會毀了旅遊觀光這條京都的經濟命脈。

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根據《南華早報》報導， 2022年，訪問京都的遊客超過了4360萬人次，其中約有57萬6000人是外國遊客，是前一年的兩倍多，當地觀光業逐漸恢復到疫情前榮景。但隨著遊客湧入當地，京都在旅遊旺季面臨了人潮擁擠、交通阻塞和噪音、垃圾等問題，這也使得當地居民怨聲載道。

京都居民對於遊客人數不斷增加的不滿，也促使松井孝治在京都市長選舉中獲得勝利。62歲的獨立參選人松井孝治就以打擊過度觀光的政見勝出，在4日的京都市長選舉中，成為新任京都市長。

松井孝治為反對黨民主黨前黨員，曾在2009年到2010年擔任副內閣官房長官，這次以無黨籍身分競選，但獲得四個主要政黨支持，他以1萬6000票險勝日本共產黨支持的福山和人。

松井孝治意識到選民對外國觀光客有反感，承諾實施大眾運輸雙軌制，在調高觀光客搭乘公車、電車交通費用的同時，也在票價上補助當地居民。不過他承認此制度需要全國性修法，他有必要提出詳細計畫；另外，他也提出觀光客專用的巴士網絡，專門接送觀光客往來主要景點，讓一般市區公車不用人擠人。

不過松井孝治的做法，讓旅遊專家抱持質疑，並警告這可能會損害京都在大流行之後的旅遊復甦，從而摧毀京都的旅遊業。

在日本旅遊業工作15年以上的市場分析師哈維表示，京都會人滿為患，是多年來在特定時間推廣旅遊行銷的結果，像是櫻花季、賞楓季等特定旅遊季節，再加上專注於特定知名寺廟、藝伎等事物，長期下來塑造了旅客應該在特定時間造訪、以及幾個「必訪景點」的印象。

旅遊業者「Spirit of Japan Travel」京都地區主管高山勝則針對松井孝治的政見批評，表示在京都的部分地區，不可能區分觀光客及在地人，他不確定新市長採取雙重票價的做法如何執行，「該如何建立系統，對其進行管理，才能確保只有當地人使用更便宜的交通票價？」

高山勝進一步表示，許多旅行社仍在設法回補疫情期間的損失，這項政見可能會降低遊客來京都旅遊的意願，不確定旅遊業是否樂見，「對於一個嚴重依賴旅遊業的城市來說，找到平衡至關重要。」

針對京都爆炸性的遊客人潮，哈維表示，應採取措施使京都成為一年四季、365天都適合旅遊的目的地，例如在通常被視為淡季的月份舉辦文化慶典；另外，還可以採取更多措施，還宣傳很少出現在外國遊客行程當中的近郊景點，例如和歌山市、琵琶湖等。

哈維表示，京都應該更好的控管遊客流量，但得用對做法，「因為旅遊業真的是這座城市的命脈」。

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