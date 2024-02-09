遊客暴增！京都市長擬漲交通費打擊過度旅遊　專家：恐毀經濟命脈

我是廣告 請繼續往下閱讀
京都居民對於遊客人數不斷增加的不滿，也促使松井孝治在京都市長選舉中獲得勝利。62歲的獨立參選人松井孝治就以打擊過度觀光的政見勝出，在4日的京都市長選舉中，成為新任京都市長。
松井孝治為反對黨民主黨前黨員，曾在2009年到2010年擔任副內閣官房長官，這次以無黨籍身分競選，但獲得四個主要政黨支持，他以1萬6000票險勝日本共產黨支持的福山和人。
松井孝治意識到選民對外國觀光客有反感，承諾實施大眾運輸雙軌制，在調高觀光客搭乘公車、電車交通費用的同時，也在票價上補助當地居民。不過他承認此制度需要全國性修法，他有必要提出詳細計畫；另外，他也提出觀光客專用的巴士網絡，專門接送觀光客往來主要景點，讓一般市區公車不用人擠人。
不過松井孝治的做法，讓旅遊專家抱持質疑，並警告這可能會損害京都在大流行之後的旅遊復甦，從而摧毀京都的旅遊業。
在日本旅遊業工作15年以上的市場分析師哈維表示，京都會人滿為患，是多年來在特定時間推廣旅遊行銷的結果，像是櫻花季、賞楓季等特定旅遊季節，再加上專注於特定知名寺廟、藝伎等事物，長期下來塑造了旅客應該在特定時間造訪、以及幾個「必訪景點」的印象。
旅遊業者「Spirit of Japan Travel」京都地區主管高山勝則針對松井孝治的政見批評，表示在京都的部分地區，不可能區分觀光客及在地人，他不確定新市長採取雙重票價的做法如何執行，「該如何建立系統，對其進行管理，才能確保只有當地人使用更便宜的交通票價？」
高山勝進一步表示，許多旅行社仍在設法回補疫情期間的損失，這項政見可能會降低遊客來京都旅遊的意願，不確定旅遊業是否樂見，「對於一個嚴重依賴旅遊業的城市來說，找到平衡至關重要。」
針對京都爆炸性的遊客人潮，哈維表示，應採取措施使京都成為一年四季、365天都適合旅遊的目的地，例如在通常被視為淡季的月份舉辦文化慶典；另外，還可以採取更多措施，還宣傳很少出現在外國遊客行程當中的近郊景點，例如和歌山市、琵琶湖等。
哈維表示，京都應該更好的控管遊客流量，但得用對做法，「因為旅遊業真的是這座城市的命脈」。