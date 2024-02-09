MLB／德州遊騎兵2年4.3億續約Adolis Garcia！美聯冠軍戰奪MVP
根據大聯盟（MLB)記者Mark Feinsand在今（9）日透露，「衛冕軍德州遊騎兵為避免薪資仲裁，將與奪冠功成Adolis Garcia簽下一份為期兩年1400萬美元（約4.3億台幣）的合約，合約總額最高可以來到2025萬美元（約6.35億台幣）。」
記者張志宇/綜合報導
記者Mark Feinsand表示，「Adolis Garcia的保障薪資為2年1400萬美元，但這筆合約附加激勵獎金，只要拿下MVP，打席數達規定或是入選明星賽，合約總額最高可以來到2025萬美元（約6.35億台幣）。」這意味著Adolis Garcia要到2026年才能有資格進行仲裁，也是Adolis Garcia在球隊的最後一年選擇權。
Adolis Garcia是今年美聯冠軍戰MVP，他的缺陣無疑對遊騎兵說是壞消息，在季後賽15場比賽繳出打擊三圍.323/.382/.726、8轟、22分打點，更在G1在延長賽11局擊出再見全壘打，率隊搶下首勝。
上季Adolis Garcia更是貢獻39轟、OPS.836、擊球率161％的成績，更在美聯冠軍系列戰連4場掃出全壘打，可說是遊騎兵上季能夠奪冠的「隱形」MVP。
值得一提，遊騎兵在2000年後就沒有參與任何薪資仲裁案，當時遊騎兵球團在Lee Stevens的仲裁案上獲勝。
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