國民黨成國會最大黨！連勝文反批造勢有老派感　向朱立倫拋2建議

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連勝文提到，他在幾周前向朱主席建議，我們應該在立法院正副院長選舉後，啟動相關檢討的會議，而朱主席也有正面的回應！至於他的建議，則有兩點，第一點是讓所有參與檢討的人都以「普通黨員」身分參與，這樣包括我在內的人才不需顧忌義務職的身份，而能大開大闔暢所欲言，以實事求是的態度面對許多問題的癥結。
第二點建議是，有鑑於在選舉過程當中，雙頭甚至多頭馬車的情況非常嚴重，造成許多溝通上的困難，甚至在本黨總統候選人青年支持度落後，而我們盡全力在安排大型青年活動（非黨內青年）時，還要面對競總人士官僚作風，讓人匪夷所思！「因此我們檢討的對象應該不只有國民黨組織本身，而是涵蓋所有競選及輔選的單位」，連勝文說，這樣才能真正痛定思痛，讓我們下次選舉不要再犯同樣的錯誤！
連勝文也指出，近期有許多熱心的學術界人士，提出國民黨改革的倡議，講到了過去十幾年來本人一直訴求的「年輕化」這個議題！年輕化絕對是好事，這可以從本次立委選舉當中，國民黨大量年輕候選人當選，同時不分區名單也頗受外界好評，得到驗證！但個人認為所謂年輕不只是年齡，最重要的是心態，老柯已經是60幾歲的人，而民眾黨的立委平均年齡還是國會中最老的，居然還有2成6的人認為他們可以代表年輕人！？可見不僅個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵！
連勝文也舉例表示，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數連他都沒聽過，或是因為年代久遠，他已經忘了怎麼唱了！而若是連他這位中年大叔，都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人，看電視𨍭播時會有多少共鳴？他甚至很懷疑到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢？
連勝文說，當然造勢場合不是演唱會，主要還是演講內容，但明明站在台上的人至少有一半年紀並不大，多數演講內容也算精彩，「為何我們的造勢卻總給人老派的感覺呢？是因為我們缺乏創意？缺錢？還是因為大家墨守成規？」；前事不忘，後事之師，找出問題的根源，避免再犯同樣的錯誤，才能讓這個黨在前有狼、後有虎的情況下，殺出一條生存的血路！也才對得起所有支持我們的朋友們！
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