道瓊續創歷史新高！不確定因素干擾　中長期鎖定AI定期定額

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富蘭克林證券投顧表示，在美國經濟基本面上，近期零售、工業、房市等領域均出現回溫，就業市場亦保持穩健，去（2023）年第四季GDP更意外優於預期，持續強化市場對美國經濟實現軟著陸的信心。與此同時，美國核心CPI和核心PCE等指標持續下滑反映出通膨壓力持續減輕，宏觀基本面上持續有利於美股中長期表現。
惟在貨幣政策上出現了一些變數，隨聯準會淡化3月降息預期，市場順勢調整利率動向預估，芝商所FedWatch工具（取自2月2日）顯示，投資人目前認為最早的降息時點已遞延到5月，樂觀的降息預期情緒降溫可能在短線上影響美股表現，並進入震盪整理格局。
富蘭克林證券投顧表示，就企業財報來看，截至2月1日，近八成美股企業去年第四季獲利優於預期，平均成長7.03%，表現並不差，而根據Factset （1月26日）的調查，雖預計去年第四季美股企業獲利仍將萎縮1.4%，但隨後的2024年四個季度將分別成長4.6%、9.4%、7.7%、22.3%，2024全年將成長11.6%。
其中，醫療保健、科技、通訊服務等成長股的企業獲利成長動能最佳，均呈現雙位數成長且優於整體史坦普500指數，可望是後續市場關注焦點。整體而言，儘管利率動向、經濟變化等不確定因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。
富蘭克林證券投顧表示，隨2024年來科技股維持強勢表現，投資人正猶豫是否應逢高出脫或減碼科技股，然而，統計那斯達克綜合指數自1971年成立以來的歷史，持續留在市場的年化報酬率達10.1%，若錯過表現最佳的10個交易日，年化報酬率將降至8.16%，而錯過表現最佳的20~50個交易日，年化報酬率甚至會從6.67%逐漸遞減至3.04%，顯示投資科技股的最佳策略是「持續留在市場」，原因是隨科技持續發展，中長期下科技趨勢保持向上，投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大的行情。
事實上，在史坦普500指數11大類股中，任意期間定期定額投資科技股三年表現亦最佳，平均漲幅26.8%，也代表若投資人欲參與科技股行情，定期定額且持續投資是一個不錯的策略。