梅西2023年身價高達40億！大谷翔平一年可賺21億 已是棒球最高薪
被稱為是足球界的GOAT(史上最佳）球員，梅西（Lionel Messi）的香港行、日本行卻心情大不同，尤其是他到日本打交流賽還上場，讓不少中國球迷失望，梅西依舊大方離開亞洲，而他對香港之役並未出賽，也受到不少批評，但梅西依舊是世界身價最高運動員之一，年薪高達1億3000萬美元，約40億台幣，僅次於C羅（Cristiano Ronaldo）跟高爾夫名將Jon Rahm，大谷翔平則是排名第16位，但已經是世界職棒球員最高薪。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在去年拿下美聯全壘打王，單季43轟，還有10勝以上演出，但卻因手肘韌帶撕裂傷，被迫開刀，今年將是「一刀流」，只能打不能投球。
根據《富比世》排名，大谷薪資為3000萬美元，廣告收入4000萬美元，天使隊「鱒魚」Mike Trout等人也有上榜。
以世界身價最高運動員來看，C羅身價為2億7500萬美元，約為86億台幣，第二名的西班牙高球名將Jon Rahm已經可以拿到2億300萬美元，約63億台幣，第三名才是梅西的1億3000萬美元身價。
大谷翔平已經是棒球界的「GOAT」，但是即便他轉戰道奇隊，去年也是「只」能拿到7000萬美元（約21億台幣）的天價，但他排名世界第16位，只能說，棒球雖然熱門，但跟其他運動比起來，還有努力空間。
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