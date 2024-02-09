余天爆75歲收入全無！余祥銓嘆「當父母不容易」告白：養你一輩子

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余祥銓坦言，他很少會跟爸爸聊內心話，所以很想藉此跟爸爸表白，再打給余天後，余祥銓緊張地說，「爸！我其實想跟你說一下，就是一直都沒有跟你說過的話，就是以前都會一直覺得，你比較偏心大姊...」殊不知，話都還沒說完，余天竟回應，「你是被綁架了，還是怎樣？」逗笑大家。
一陣解釋後，余祥銓趕緊拉回主題，「其實現在我當了爸爸之後，才發覺到當父母真的不容易，也謝謝你，不管我犯再多的事、再多的錯，你都會原諒我，然後我現在才懂你的意思說，男生生出來以後是要養家的。」余天聽完後不改霸氣性格，「廢話！你是我兒子，那你犯再多的錯，我不原諒你幹嘛，把你趕出去啊？」
而在主持人沈玉琳的要求下，余祥銓才開玩笑地說，「爸！我想跟你講 ，最近比較窮，可不可以借我100萬！」讓余天當場傻眼，「神經病啊！你現在比我有錢耶！」一陣嬉鬧後，余祥銓許下承諾，「我現在自己有在賺錢，所以你不用擔心我，然後你放心，以後我都會養你一輩子！爸！我愛你。」余天也說，「好啦！我現在什麼對不對，我都沒有啦，什麼都沒有啦，也沒有收入啦，就靠你養我啦！」
被問到有沒有什麼感想，余天竟笑回，「他（余祥銓）講的零零落落，我一句都沒聽懂耶！」滿頭大汗的余祥銓趕緊解釋，因為沒對爸爸講過真心話，所以很緊張，結果反被余天爆料，「屁啦！你在家裡跟我講，就從來不會緊張，要錢也不會緊張。」讓大家笑到不行。
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