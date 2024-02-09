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余天爆75歲收入全無！余祥銓嘆「當父母不容易」告白：養你一輩子

▲余天（右）在節目上透露75歲的他沒有任何收入，余祥銓（左）則感性告白，「以後我會養你一輩子！」畫面相當感人。（圖／記者陳明安攝）
▲余天（右）在節目上透露75歲的他沒有任何收入，余祥銓（左）則感性告白，「以後我會養你一輩子！」畫面相當感人。（圖／記者陳明安攝）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人余祥銓自從與老婆柔柔在去年生下女兒「小元寶」後，徹底體悟到為人父母的辛苦，近日，余祥銓更在節目《11點熱吵店》上打電話給爸爸余天感性告白，希望爸爸以後不用再擔心他，並承諾「我都會養你一輩子，爸！我愛你！」畫面極為感人。

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余祥銓分享，小時候的他不太懂為什麼爸爸總是偏愛姊姊，也不諒解為何會被獨自送到國外唸書。直到自己成家立業、結婚生子後，余祥銓才有所感觸，「當父母真的不容易！」他笑說，爸爸以前在家習慣一間一間的開門看看兒女，即便沒有人，爸爸還是照做，「只剩他跟狗在家裡，他自己在沙發流淚！」

▲余祥銓當場打給爸爸余天告白，余天則透露現今75歲的他，完全沒有收入。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲余祥銓當場打給爸爸余天告白，余天則透露現今75歲的他，完全沒有收入。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
余祥銓坦言，他很少會跟爸爸聊內心話，所以很想藉此跟爸爸表白，再打給余天後，余祥銓緊張地說，「爸！我其實想跟你說一下，就是一直都沒有跟你說過的話，就是以前都會一直覺得，你比較偏心大姊...」殊不知，話都還沒說完，余天竟回應，「你是被綁架了，還是怎樣？」逗笑大家。

一陣解釋後，余祥銓趕緊拉回主題，「其實現在我當了爸爸之後，才發覺到當父母真的不容易，也謝謝你，不管我犯再多的事、再多的錯，你都會原諒我，然後我現在才懂你的意思說，男生生出來以後是要養家的。」余天聽完後不改霸氣性格，「廢話！你是我兒子，那你犯再多的錯，我不原諒你幹嘛，把你趕出去啊？」

▲余祥銓當場承諾爸爸余天，「我以後會養你一輩子。」（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲余祥銓當場承諾爸爸余天，「我以後會養你一輩子。」（圖／《11點熱吵店》YouTube）
而在主持人沈玉琳的要求下，余祥銓才開玩笑地說，「爸！我想跟你講 ，最近比較窮，可不可以借我100萬！」讓余天當場傻眼，「神經病啊！你現在比我有錢耶！」一陣嬉鬧後，余祥銓許下承諾，「我現在自己有在賺錢，所以你不用擔心我，然後你放心，以後我都會養你一輩子！爸！我愛你。」余天也說，「好啦！我現在什麼對不對，我都沒有啦，什麼都沒有啦，也沒有收入啦，就靠你養我啦！」 

被問到有沒有什麼感想，余天竟笑回，「他（余祥銓）講的零零落落，我一句都沒聽懂耶！」滿頭大汗的余祥銓趕緊解釋，因為沒對爸爸講過真心話，所以很緊張，結果反被余天爆料，「屁啦！你在家裡跟我講，就從來不會緊張，要錢也不會緊張。」讓大家笑到不行。

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