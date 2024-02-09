名家論壇》朱駿／國民黨人不要搞錯太陽和引擎

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國民黨長期因為主席一言堂，主席都有明顯的私心，作風惡劣，弄得人心疏離，不斷分裂，因此多次出現兩個太陽的話題，迄今未止，如今又竟有三個太陽之說（加上盧秀燕），顯然是以大惡兆為可手舞足蹈歡慶的吉兆，以惡為吉，不祥已極。
若想振衰起敝，顯然不能拿敗將當太陽或引擎，而且不能依賴智力有限、必犯錯誤的個人，應該集眾人之智與力，眾志成城，團結一心，才有可能。欲達此，所需要的是一套公開合理、跟得上時代、禁得起廣大群眾辯證、具有民主正當性、讓人服氣的制度，只有這樣的制度與興立此種制度的思路才是真太陽與大引擎。從近三十多年的歷史來看，國民黨內特殊的個人都是格局褊狹、自私自利、相爭相鬥的敗家子，都是敗黨罪人，馬英九當年不是比今日之朱與韓光芒更耀眼，被說成一個人比國民黨還大嗎？結果呢？以這種人當太陽或引擎，國民黨豈有活路？是不想活了嗎？
國民黨是組織，任何組織的發展若是寄託在有窮生命、有限智力、必有私心盲點的個人，這個組織恐怕不容易興旺，活力必有問題，容易衰敗。國民黨已經存在100多年了，固然因為幾位英明的領袖留下的老本能夠令黨存活迄今，但也因這些領袖的盲點、格局、私心、智力未能建立一套可大可久、與時俱進的制度，令國民黨後人因循苟且，苟延殘喘，內鬥內行，一代強過一代，外鬥外行，一蟹不如一蟹。後人沒有前人的豐功偉業，卻有超乎前人的黑金貪腐。在不斷推進時代進步發展的歷史巨輪下，豈能僥倖？縱使目前仰賴前人遺澤尚有些許氣息，請問還能維持多久？
這個世界以人類為主體，當然事在人為，不怕沒好事，就怕沒好人。請問國民黨的好人在那裏？古有明訓：「有德此有人，有人此有土，有土此有財，有財此有用。德者本也，財者末也，外本內末，爭民施奪。」
古人所說之德，在今天就是穩定可靠的良好表現，這是一種客觀存在的行為標準，不能因人而異。以現代文明的話說，就是適用集體的優良制度與要求，這個要求就是遵守制度的紀律，在一個政黨，就是一體適用、不私不偏的黨紀。有這樣的制度與要求作為基礎，才能吸引或培養出好人才，有了優等人才，也才能有土、有財、有用。從特定的個人出發，以特定個人為太陽或發動機，就是外本內末，本末倒置，結果就是爭民施奪，就是讓人相爭相鬥，內鬥甚於外鬥，集體必然分裂，有一就有二有三，不斷惡性循環下去。國民黨這三十多年的歷史不就是這樣的模式一再循環的鬧劇醜戲嗎？
就政黨發展而言，太陽必須長久無私照，引擎必須持續動力十足，個人是做不到的，只有公開公正、禁得起辯證考驗、能令人心服的制度與要求才是國民黨最大最好的太陽與引擎，有這樣的太陽才能長期持續穩定地指導全黨的光明前程，有這樣的大引擎才能在各個階層與角落培養出各種不同能量的小引擎，而且能團結各個向量力，奔向一個共同的前程。一言以蔽之，特殊的個人是永遠靠不住的！
●作者：朱駿／時事評論人
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