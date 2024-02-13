願望清單都無法完成　苦於「新年症候群」！專家3招幫你心想事成

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不過吳瑋庭說，即使有這樣的準備，事情卻未必一帆風順，往往前2周為甜蜜期，能靠意志力撐過去，接著長有1、2次因太忙而無法達成，然後就會進入睜一隻眼閉一隻眼階段，開始有一搭沒一搭執行，最後只好放棄，這現象即為新年症候群，研究發現許下新年新希望者，不到1成能撐過前幾個月。
針對該如何克服新年症候群，吳瑋庭建議以下3招強化心理韌性，並提高執行力：
◼️降低行動門檻：例如挑一家走路就能到的運動教室，或找到可能的模仿對象，或暫時拋下面子，讓家人和朋友知道心願，詳細討論過程中的困難，以協助度過停滯不前的階段。
◼️加強內在信念：要告訴自己，實現願望的過程不會一蹴可及，不要責備昨天的行為，接納自己是會犯錯、會偷懶的一般人，然後再給自己機會嘗試一次，每個時間點都可以是新的起點。
◼️達標自我鼓勵：可以訂定階段性小目標，如果達成，便能得到事前先設定的獎勵，例如果連續2週在每週都有運動3次，就去買一份愛吃的甜點，或與親友分享階段性成果，或在社群平台留下文字或照片記錄，也會得到各方的肯定及讚美。
吳瑋庭表示，期待待每人都能享受新年給來的動力與快樂，不僅能改變自己的生活，也能成為其他人改變的啦啦隊，一起邁向理想中的自己。