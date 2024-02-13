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願望清單都無法完成　苦於「新年症候群」！專家3招幫你心想事成

▲過年總會許下新年新願望，但能達成的人卻寥寥無幾，這種現象稱為「新年症候群」。（圖／記者黃韻文攝）
▲過年總會許下新年新願望，但能達成的人卻寥寥無幾，這種現象稱為「新年症候群」。（圖／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

許多人到了過年會許下新年新希望，期盼家庭、財富、人際關係等能心想事成，列成清單可能洋洋灑灑，但能做到的往往沒幾項，對此專家說，根據研究，民眾約50%會在新年許下願望，卻僅有不到10%能撐過幾個月，這現象也稱為「新年症候群」，建議透過3招心理建設，幫助自己築夢踏實、實現心願。

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國泰醫院神經內科臨床心理師吳瑋庭說，不少人設定目標後，會知道接下來要先刪減清單，只留下幾項比較重要的願望，接著以數字化、可測量的方式去改寫願望內容，讓目標更加具體，像是「我每周要運動至少3次，每次運動30分鐘」。

不過吳瑋庭說，即使有這樣的準備，事情卻未必一帆風順，往往前2周為甜蜜期，能靠意志力撐過去，接著長有1、2次因太忙而無法達成，然後就會進入睜一隻眼閉一隻眼階段，開始有一搭沒一搭執行，最後只好放棄，這現象即為新年症候群，研究發現許下新年新希望者，不到1成能撐過前幾個月。

針對該如何克服新年症候群，吳瑋庭建議以下3招強化心理韌性，並提高執行力：

◼️降低行動門檻：例如挑一家走路就能到的運動教室，或找到可能的模仿對象，或暫時拋下面子，讓家人和朋友知道心願，詳細討論過程中的困難，以協助度過停滯不前的階段。

◼️加強內在信念：要告訴自己，實現願望的過程不會一蹴可及，不要責備昨天的行為，接納自己是會犯錯、會偷懶的一般人，然後再給自己機會嘗試一次，每個時間點都可以是新的起點。

◼️達標自我鼓勵：可以訂定階段性小目標，如果達成，便能得到事前先設定的獎勵，例如果連續2週在每週都有運動3次，就去買一份愛吃的甜點，或與親友分享階段性成果，或在社群平台留下文字或照片記錄，也會得到各方的肯定及讚美。

吳瑋庭表示，期待待每人都能享受新年給來的動力與快樂，不僅能改變自己的生活，也能成為其他人改變的啦啦隊，一起邁向理想中的自己。
 

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