初一全聯福袋開搶！全台百貨福袋、量販福袋　最便宜198元抽豪車

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◾開賣時間：門市大年初一準時9點開搶；全聯小時達上午10點在線上同步販售。
◾福袋款式：分為300元／900元／3000元／1800元，合計4款
◾福袋大獎：Tesla Model X純電動運動休旅車-白（2名）、Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠
🟡家樂福福袋內容
◾開賣時間：大年初一上午10點全台量販／超市開賣
◾福袋售價：198元
◾福袋數量：全台限量12,000份，量販店預計每店100份／超市店預計10至30份
◾福袋大獎：頭獎為環島一年之旅（5名）全台星級飯店、特色民宿共14張住宿券；二獎羅馬雙人自由行6天3夜，機+酒（1名）；三獎米蘭雙人自由行6天3夜，機+酒（1名）
🟡SOGO百貨台北店福袋
◾開賣時間：大年初一
◾福袋售價：1000元限1000袋
◾福袋內容：2000元／限量85袋（兌得率85%）、2000元+吹風機/限量3袋(兌得率3%)、3000元／限量5袋(兌得率5%)、3000元+吸塵器/限量2袋(兌得率2%)、5000元／限量5袋（兌得率5%）面額之商品抵用券
遠東SOGO百貨台北店「祥龍納福袋好運」初一開賣，推出逾萬個福袋供消費者搶購，初一至初三期間至SOGO台北店購買福袋商品，即可憑電子發票及銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡壹張，有機會刮中限定大獎。
包括初一大獎「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行（市價約60000元）」1名、初二限定「iPhone 15 Pro Max 256G (市價約44900元)」1名、初三限定「ASUS ROG Ally電競掌機」1名（市價約26269元）等好禮。初一到初三加碼抽財納四海足金 金龍擺件（約2.9錢，市價48800元），初一到初三每日抽出1名。
🟡新光三越Diamond Towers
◾開賣時間：2月10日大年初一10：00
◾福袋售價：100點skm points點數＋skmpay支付2,000元（限量100份）
◾福袋內容：有機會獲得超人氣美型DORIS 24吋行李箱、BLUE ELEPHANT太陽眼鏡等商品。
◾福袋大獎：抽價值高達338,000元的Vivienne Diamant SWEET二克拉鉑金鑽戒、SEIKO Prospex SRPG19K1機械錶（價值20,500元）、新品PlayStation®5 (slim) 光碟版（價值17,580元），以及Restaurant A 雙人午間套餐（價值10,670元，含當季主廚套餐和搭餐飲品）。
🟡高雄大立百貨福袋
◾開賣時間：2月10日大年初一10：30
◾福袋售價：1999元，限量400份
◾福袋內容：福袋含有1929彼得兔 日光光譜紅外線棉被一件+波卡圓點靠墊一個
◾福袋大獎：APPLE系列套餐1名（手機、筆電、iPad、Watch S9）；Panasonic小摩力沙發按摩椅1名；捷金鬱金香酒店 河景客房住宿券（一泊二食）乙張（5名）等等