過年砸百萬買504張刮刮樂！網紅驚曝：中獎率70%　回本金額曝光了

直擊／大年初一全聯福袋湧排隊人龍　福袋金額、內含物、大獎公開

▲大年初一，全聯福袋上午9點開賣，8點已見排隊人潮。（圖／記者徐銘穗攝）
▲大年初一，全聯福袋上午9點開賣，8點已見排隊人潮。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今（10）大年初一，全聯福袋上午9點開賣，8點已見排隊人潮。《NOWnews今日新聞》一早8點多在新北市淡水區直擊，全聯門口已見超過30人的排隊人潮。此外，家樂福福袋則是上午10點開賣。

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全聯各分店販售福袋數量不一，以全聯淡水新春店為例，300元生肖福袋有110各、900元購物車福袋有30個、3000元行李箱福袋有6個，1800元電子鍋福袋有5個。電子鍋福袋開賣不到5分鐘就完售，十分搶手，想買的民眾可試試全聯小時達。

▲全聯發放福袋購買序號。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全聯發放福袋購買序號。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全聯福袋各店販售數量不一，店家會先行公告。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全聯福袋各店販售數量不一，店家會先行公告。（圖／記者徐銘穗攝）
📌全聯福袋幾點開賣

◾開賣時間：門市大年初一準時9點開搶；全聯小時達上午10點在線上同步販售。
◾福袋款式：分為300元／900元／3000元／1800元，合計4款
◾福袋大獎：Tesla Model X純電動運動休旅車-白（2名）、Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠

📌全聯300元購物福袋內容物（限量13萬個）

1、福利熊積木萬年曆

2、福利熊撲克牌

3、福利熊A5筆記本2入

4、三折資料夾

5、華元玉黍叔

6、華元蚵仔煎

7、全支付虎利紅包袋3入

8、天地合補 葉黃素凍20g一條入

9、德國dalli機能衣物超濃縮洗衣精

10、舒潔喀什米爾抽取衛生紙無香60抽

11、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml

12、品牌優惠券(新春優惠大禮包)

13、抽獎序號1組

▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／全聯提供）
▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／全聯提供）
📌900元Discovery 購物車福箱內容物（限量2萬5000個）

1、福利熊積木萬年曆

2、福利熊撲克牌

3、福利熊A5筆記本2入

4、三折資料夾

5、福樂-全脂保久乳200ml/6入

6、華元玉黍叔50g

7、華元蚵仔煎34g

8、全支付虎利紅包袋3入

9、五月花-極上抽取式衛生紙94抽

10、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml

11、橘子工坊-天然制菌洗衣膠囊20g2入

12、益力壯-優蛋白高鈣配方肽給力250ml

13、高樂氏-居家殺菌濕紙巾隨身包9片(清新香)

14、品牌優惠券(新春優惠大禮包)

15、抽獎序號3組

▲全聯900元Discovery購物車福袋開箱。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全聯900元Discovery購物車福袋開箱。（圖／記者徐銘穗攝）
📌3000元Discovery 行李箱福袋內容物（限量7560個）

1、福利熊積木萬年曆

2、福利熊撲克牌

3、福利熊A5筆記本2入

4、三折資料夾

5、福樂-全脂保久乳6入

6、華元玉黍叔50g

7、華元蚵仔煎34g

8、全支付虎利紅包袋3入

9、五月花極上抽取式衛生紙94抽

10、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml

11、橘子工坊-天然制菌洗衣膠囊20g2入

12、益力壯優蛋白高鈣配方肽給力250ml

13、高樂氏-居家殺菌濕紙巾隨身包9片

14、品牌優惠券(新春優惠大禮包)

15、抽獎序號10組

▲全聯今年福袋超時尚，推出「四輪折疊購物車」以及行李「胖胖箱」，都是去年開始流行的品項，非常懂時下流行。（圖/全聯提供）
▲全聯今年福袋超時尚，推出「四輪折疊購物車」以及行李「胖胖箱」，都是去年開始流行的品項，非常懂時下流行。（圖/全聯提供）
📌1800元電子鍋福袋內容物

德國雙人多功能微電腦電子鍋2L

全聯小時達App：大年初一（2月10日）上午 10 點開搶（限量3000個）

實體門市：大年初一（2月10日）上午 9 點現場開賣（包括福袋、福箱、福鍋，電子鍋門市限量6900個）

▲今年全聯福袋當中熱度最高的是這款「德國雙人電子鍋」，只要買到現賺8400元。（圖/全聯提供）
▲今年全聯福袋當中熱度最高的是這款「德國雙人電子鍋」，只要買到現賺8400元。（圖/全聯提供）

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