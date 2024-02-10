直擊／大年初一全聯福袋湧排隊人龍　福袋金額、內含物、大獎公開

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📌全聯福袋幾點開賣
◾開賣時間：門市大年初一準時9點開搶；全聯小時達上午10點在線上同步販售。
◾福袋款式：分為300元／900元／3000元／1800元，合計4款
◾福袋大獎：Tesla Model X純電動運動休旅車-白（2名）、Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠
📌全聯300元購物福袋內容物（限量13萬個）
1、福利熊積木萬年曆
2、福利熊撲克牌
3、福利熊A5筆記本2入
4、三折資料夾
5、華元玉黍叔
6、華元蚵仔煎
7、全支付虎利紅包袋3入
8、天地合補 葉黃素凍20g一條入
9、德國dalli機能衣物超濃縮洗衣精
10、舒潔喀什米爾抽取衛生紙無香60抽
11、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml
12、品牌優惠券(新春優惠大禮包)
13、抽獎序號1組
📌900元Discovery 購物車福箱內容物（限量2萬5000個）
1、福利熊積木萬年曆
2、福利熊撲克牌
3、福利熊A5筆記本2入
4、三折資料夾
5、福樂-全脂保久乳200ml/6入
6、華元玉黍叔50g
7、華元蚵仔煎34g
8、全支付虎利紅包袋3入
9、五月花-極上抽取式衛生紙94抽
10、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml
11、橘子工坊-天然制菌洗衣膠囊20g2入
12、益力壯-優蛋白高鈣配方肽給力250ml
13、高樂氏-居家殺菌濕紙巾隨身包9片(清新香)
14、品牌優惠券(新春優惠大禮包)
15、抽獎序號3組
📌3000元Discovery 行李箱福袋內容物（限量7560個）
1、福利熊積木萬年曆
2、福利熊撲克牌
3、福利熊A5筆記本2入
4、三折資料夾
5、福樂-全脂保久乳6入
6、華元玉黍叔50g
7、華元蚵仔煎34g
8、全支付虎利紅包袋3入
9、五月花極上抽取式衛生紙94抽
10、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml
11、橘子工坊-天然制菌洗衣膠囊20g2入
12、益力壯優蛋白高鈣配方肽給力250ml
13、高樂氏-居家殺菌濕紙巾隨身包9片
14、品牌優惠券(新春優惠大禮包)
15、抽獎序號10組
📌1800元電子鍋福袋內容物
德國雙人多功能微電腦電子鍋2L
全聯小時達App：大年初一（2月10日）上午 10 點開搶（限量3000個）
實體門市：大年初一（2月10日）上午 9 點現場開賣（包括福袋、福箱、福鍋，電子鍋門市限量6900個）