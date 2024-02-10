直擊／初一搶全聯龍年福袋！他夜排逾10小時 連4年頭香拚抽汽車
全聯福袋在今（10）日早上9點正式開搶！恰好遇到本波春節最低溫時機，《NOWnews》記者直擊全聯大安延吉門市現場，鄰近福袋開賣前約有近20人排隊，頭香姜先生更是不畏9度低溫，從除夕晚上10點30分就到現場排隊，特地從三重住家來到大安延吉門市，預計入手德國雙人鍋福袋組合，且雙人鍋福袋組合內含6次抽獎機會，就是想要把大獎百萬豪車開回家！
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯龍年福袋大年初一早上9：00在全台門市正式開賣，排隊第一位搶到頭香的姜先生已經連續四年到場排隊，今年恰好遇上強烈冷氣團發威，他也自備了保暖衣物、水、折疊椅，在除夕夜晚上10:30就到大安延吉門市卡位，今年瞄準1800元的德國雙人鍋福袋組合，福袋一共有6次抽獎機會，就是想把最大獎百萬電動車開回車！
大安延吉門市今年備貨行李箱6組、德國雙人鍋福袋7組、Discovery四輪摺疊收納購物車50組、一般購物袋200組，早上一開賣最熱銷的是德國雙人鍋、行李箱組合。全聯表示，今（10）日雖遇上低溫寒流，但仍吸引民眾排隊搶好彩頭，開賣一小時販售近8成，按以往經驗，預計初一中午左右會陸續完銷，福袋大獎於2月22日開獎，部分門市仍有零星福袋數量，售完為止，民眾可以把握最後機會抽得百萬電動車。
全聯龍年福袋共有4款價位供選擇，包括300元福利熊購物袋、900元四輪摺疊收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元德國雙人，並且砸下重金海、陸、空齊發！總獎額超過1400萬，祭出全球最夯車種—電動車作為最大獎，包含了2台Tesla「Model X」(市價325萬/台)、2台Volvo 「XC40 Recharge」(市價193萬/台)，創下歷年最高總獎額，官方預計龍年福袋完銷業績將可突破1億元，相信福袋魅力應可帶動春節業績成長1成。