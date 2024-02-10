過年砸百萬買504張刮刮樂！網紅驚曝：中獎率70%　回本金額曝光了

初一早起搶福袋！家樂福7點爆排隊潮　4地區最夯「10分鐘內搶空」

▲家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售。（圖／業者提供）
▲家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（10）日大年初一福袋開搶，不光全聯門市有民眾夜排，家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售，雖受到強烈冷氣團影響僅有9度低溫，不過買氣不降反增，人潮比起往年增加2成，目前全台門市的福袋已陸續完售。

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家樂福官方透露，福袋上午10點開賣，不到15分鐘全台已經售出約6至7成，人潮比起往年多出近2成，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售，不少民眾早上7點就到門市排隊，人潮一路從店內排到店外，預估可帶動春節整體業績達1成以上。

▲家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售。（圖／業者提供）
▲家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售。（圖／業者提供）
家樂福「2024福氣龍來」福袋在大年初一（2月10日）上午10點於全台量販、超市分店開賣，每袋售價198元，福袋內總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，以及刮刮卡一張，全台限量12000份福袋，大獎總價值超過280萬元，有環島一年共14張的住宿券，還有羅馬雙人自由行6天3夜等好禮。

🟡家樂福「2024福氣龍來」福袋
◾開賣時間：2月10日上午10點
◾福袋款式：198元

【福袋刮刮卡2種玩法】

一、刮開刮刮卡上的抽獎序號，至活動網頁登錄抽獎序號抽獎

◾環島一年之旅（5名）：全台星級飯店、特色民宿共14張住宿券，本島兩天一夜；澎湖、金門、小琉球，交通加三天兩夜住宿，價值近30萬元。

◾羅馬雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值13萬9600元。

◾米蘭雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值12萬4000元。

◾SMEG復古迷你冰箱，共1名，價值8萬4600元

◾豪奢露營體驗一泊二食，共5名，價值3萬8500元

◾2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天，共1名，價值1萬9800元

◾BVLGARI太陽眼鏡，共1名，價值1萬4200元

二、刮開刮刮卡上的號碼立刻兌獎

◾對中6碼+特別號／綠島雙人享樂自由行3日 (交通+住宿) ，價值2萬8000元，共3名

◾對中6碼／馬祖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬6800元，共3名

◾對中5碼+特別號／澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬5900元，共3名

◾對中5碼／鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張，價值1萬1600元，共2名

◾對中4碼+特別號／煙波大飯店聯合住宿券，價值7800元，共30名

◾對中4碼／蔥澡雙人湯屋泡湯券&套餐，價值2800元，共30名

◾對中3碼+特別號／老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張，價值2376元共60名

◾對中3碼／漢來海港平日晚餐券2張，價值2178元，共5名

◾對中2碼+特別號／饗食天堂平日晚餐券2張，價值2040元，共5名

◾對中2碼／家樂福提貨券500元，共60名

▲家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售。（圖／業者提供）
▲家樂福福袋雖早上10點開賣，但在初一早上7點就出現滿滿排隊潮，人龍一路從室內排到室外，尤其是桂林店、內湖店、八德店、新店開賣10分鐘即完售。（圖／業者提供）
▲每袋售價198元，福袋內有總價值超過500元，零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福福袋每袋售價198元，福袋內有總價值超過500元，零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，還有刮刮卡可以抽大獎。（圖／記者鍾怡婷攝）

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