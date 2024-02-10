初一早起搶福袋！家樂福7點爆排隊潮　4地區最夯「10分鐘內搶空」

我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福「2024福氣龍來」福袋在大年初一（2月10日）上午10點於全台量販、超市分店開賣，每袋售價198元，福袋內總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，以及刮刮卡一張，全台限量12000份福袋，大獎總價值超過280萬元，有環島一年共14張的住宿券，還有羅馬雙人自由行6天3夜等好禮。
🟡家樂福「2024福氣龍來」福袋
◾開賣時間：2月10日上午10點
◾福袋款式：198元
【福袋刮刮卡2種玩法】
一、刮開刮刮卡上的抽獎序號，至活動網頁登錄抽獎序號抽獎
◾環島一年之旅（5名）：全台星級飯店、特色民宿共14張住宿券，本島兩天一夜；澎湖、金門、小琉球，交通加三天兩夜住宿，價值近30萬元。
◾羅馬雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值13萬9600元。
◾米蘭雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值12萬4000元。
◾SMEG復古迷你冰箱，共1名，價值8萬4600元
◾豪奢露營體驗一泊二食，共5名，價值3萬8500元
◾2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天，共1名，價值1萬9800元
◾BVLGARI太陽眼鏡，共1名，價值1萬4200元
二、刮開刮刮卡上的號碼立刻兌獎
◾對中6碼+特別號／綠島雙人享樂自由行3日 (交通+住宿) ，價值2萬8000元，共3名
◾對中6碼／馬祖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬6800元，共3名
◾對中5碼+特別號／澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬5900元，共3名
◾對中5碼／鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張，價值1萬1600元，共2名
◾對中4碼+特別號／煙波大飯店聯合住宿券，價值7800元，共30名
◾對中4碼／蔥澡雙人湯屋泡湯券&套餐，價值2800元，共30名
◾對中3碼+特別號／老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張，價值2376元共60名
◾對中3碼／漢來海港平日晚餐券2張，價值2178元，共5名
◾對中2碼+特別號／饗食天堂平日晚餐券2張，價值2040元，共5名
◾對中2碼／家樂福提貨券500元，共60名