「資生堂千金」李宓懷孕！拚當龍年5寶媽：除夕夜最好的禮物
39歲「資生堂千金」李宓以美胸皇后選美冠軍之姿出道，4年前與台大學弟、脫口秀演員阿Q（廖振宏）結婚，相差6歲的姊弟戀修成正果。兩人的第3胎女兒才出生8個月，李宓昨（9）日又發現做試管嬰兒成功，她開心分享喜訊：「我懷孕了，真是除夕夜給家人們最好的禮物。」運氣好的話，有機會在龍年升格5寶媽。
記者羅凌筠／綜合報導
李宓驗血報告趕在過年前出來，發現胚胎有著床，「雖然現在寶寶還是個3周的小胎芽，希望他能順利長成大樹，但還不知道是一個還是兩個，要等2月13日再回去照超音波檢查，但在聽到心跳前都還是很不穩定，現在還是每天都要膽顫心驚的努力泡腳和散步、禱告才行。」
李宓正逢害喜時期，除夕夜帶著全家去鐵板燒餐廳吃年夜飯，食量只有平常10分之1，8個月大的女兒非常乖巧、沒有哭鬧，她笑說：「不愧是即將要當姐姐。」李宓的經紀人透露她想再拚女兒，最理想是能當上5寶媽，「如果是雙胞胎那更好，能生的話，可能會一直生吧，增產報國。」
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