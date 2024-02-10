年菜吃多恐發福！這鹹食加很多糖　各類飲酒「天花板值」曝

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郭常勝建議，主食以未精製的全穀雜糧類為主，如五穀米、南瓜、地瓜等，而年菜常見的油飯、年糕等為精製澱粉且常會額外添加許多油脂和糖增添風味，建議適量食用。
2.慎選食材少加工品
郭常勝指出，豆魚蛋肉類每餐食用總量以手掌大小來計量。不論是自備或購買現成的肉品，建議多選擇脂肪含量較低的魚、肉類，如鮮魚、海參、花枝、牛腱肉、雞鴨肉等，減少準備脂肪含量高的蹄膀、五花肉等食材及加工肉品，如獅子頭、香腸、臘肉等的攝取。
3.蒸煮燉烤涼拌少油鹽糖
郭常勝分享，應多選擇以蒸、煮、燉、烤及涼拌製作的菜餚，減少食用以油炸、糖醋、勾芡等烹調方式的食物，尤其是患有慢性疾病的民眾更需注意，可考慮將炸雞改為烤雞、糖醋魚更換為清蒸魚等，不僅可避免攝取過多的熱量和調味料，更能品嚐食物本身的鮮甜味，吃得更健康。
4.多吃蔬菜補足膳食纖維
大魚大肉之餘也別忘了攝取蔬菜！郭常勝建議，年菜中至少有三分之一的菜餚為蔬食，如於湯品中加些菇類增添風味；肉品可加小黃瓜、花椰菜等當盤飾，增加餐食的美觀、補充足夠的膳食纖維。
5.當季水果俗擱大碗
郭常勝建議，每餐攝取一拳頭大或切塊裝碗八分滿的當季水果，如橘子、芭樂、小番茄等便宜又好吃，水果富含維生素、礦物質及膳食纖維，於飯後或嘴饞時以水果作為點心，增加飽足感，還能幫助消化。
6.多喝開水無糖飲料(飲酒勿超過建議攝取量)
水份是常被忽略的營養素之一，郭常勝提醒，一天至少攝取體重乘以30毫升的水量，並以乳品類(2杯/天)和無糖飲料取代含糖飲料。如有飲酒習慣的民眾，建議女性一天不超過1個酒精當量、男性不超過2個酒精當量為主(1酒精當量=360c.c.啤酒(4%)=120c.c.葡萄酒(12%)=40c.c.威士忌(40%)=30c.c.高粱酒(53%))。
7.隔夜食物充份加熱
豐盛的年菜沒有吃完，為避免浪費，一般民眾習慣會將食物留起來隔餐(夜)後再食用。郭常勝強調，食物應以密封的容器盛裝並存放在攝氏7度以下的冷藏庫或攝氏-18度以下的冷凍庫，且於食用前務必充份加熱，避免細菌孳生吃壞肚子得不償失。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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