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連千毅蹲苦牢8個月！大年初一突「現身」發紅包　對5人公開道歉

▲連千毅（右）入獄8個月，大年初一「現身」發紅包，左為老婆石帕玉。（圖／翻攝自連千毅IG）
▲連千毅（右）入獄8個月，大年初一「現身」發紅包，左為老婆石帕玉。（圖／翻攝自連千毅IG）

記者楊穎軒／綜合報導

38歲連千毅2019年涉及高雄「直播主之亂」，被依《組織犯罪條例》、《槍砲刀械管制條例》等罪判刑7年定讞，去年6月1日入監，他的粉專今（10）日大年初一突然上傳本人現身發紅包的照片，連千毅還向家人道歉，引起討論。

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▲連千毅（右）和老婆結婚10年。（圖／翻攝自連千毅IG）
▲連千毅和老婆娜美結婚10多年，育有2子。（圖／翻攝自連千毅IG）
▲連千毅入監服刑。（圖／民眾提供）
▲連千毅去年6月入監服刑。（圖／民眾提供）
曝光的相片，連千毅頭髮梳理整齊，穿整套運動服、戴金錶，在客廳發紅包給長輩，不過連千毅目前人在宜蘭監獄服刑，據了解，貼文是親姊姊代發，姊姊表示，今年家裡沒辦法團圓，連千毅有寫信給家人，「他信裡提到對爸媽、老婆、小孩感到抱歉...最後補上一句～感謝曾經支持過他的每個人！」

▲姊姊分享連千毅發紅包的舊照。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）
▲姊姊分享連千毅發紅包的舊照。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）
文末，姊姊向連千毅喊話：「希望很吵跟愛講話的你，早點回家...」網友紛紛留言：「連董，新年快樂，身體健康，加油」、「阿兄，希望你快點回來哦」、「希望出來能用你的能力幫助更多人」、「祝你能早日出獄」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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