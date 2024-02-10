連千毅蹲苦牢8個月！大年初一突「現身」發紅包 對5人公開道歉
38歲連千毅2019年涉及高雄「直播主之亂」，被依《組織犯罪條例》、《槍砲刀械管制條例》等罪判刑7年定讞，去年6月1日入監，他的粉專今（10）日大年初一突然上傳本人現身發紅包的照片，連千毅還向家人道歉，引起討論。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，連千毅頭髮梳理整齊，穿整套運動服、戴金錶，在客廳發紅包給長輩，不過連千毅目前人在宜蘭監獄服刑，據了解，貼文是親姊姊代發，姊姊表示，今年家裡沒辦法團圓，連千毅有寫信給家人，「他信裡提到對爸媽、老婆、小孩感到抱歉...最後補上一句～感謝曾經支持過他的每個人！」
文末，姊姊向連千毅喊話：「希望很吵跟愛講話的你，早點回家...」網友紛紛留言：「連董，新年快樂，身體健康，加油」、「阿兄，希望你快點回來哦」、「希望出來能用你的能力幫助更多人」、「祝你能早日出獄」！
※【NOWnews 今日新聞
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