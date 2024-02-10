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飛機嘔吐袋有妙用！TikTok分享「變身支架」訣竅　不用再低頭追劇

▲飛機上的座位都會附有嘔吐袋，有網友突發奇想DIY成手機支架。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）
▲飛機上的座位都會附有嘔吐袋，有網友突發奇想DIY成手機支架。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

春節假期到來，不少民眾趁著連假出國旅遊，不過搭乘飛機的時候，除了睡覺以外，也得準備一些娛樂來消磨時間，有些人會看飛機上的影音節目，也有乘客會用自己的手機追劇看片。近來有網友分享了使用飛機上的嘔吐袋，來製作手機支架，讓人在搭乘飛機時，可以解放雙手，輕鬆追劇消磨時間。

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根據《紐約郵報》報導，隨著年終旅遊旺季到來，近來短影音平台TikTok上也能看到許多與旅遊主題相關的影片。其中用戶＠dropdeadthreads上傳的一支「終極搭機技巧」的影片，就教導網友要如何使用機上的嘔吐袋來自製手機支架。

首先，把手機殼從手機拆卸下來，再將攤平的嘔吐袋夾在手機與手機殼之間，把手機套回手機殼之後，將嘔吐袋夾在座位的餐桌與餐桌卡榫之間，就能做出一個簡易的手機支架，輕鬆解放雙手。這個做法還能依照姿勢與視線需求，自行調整嘔吐袋垂掛的長度。

其實這個做法在至少去年1月就已經被網友分享，這個方法立刻在社群引發熱潮，英國航空公司EasyJet甚至也做出了類似的教學影片，也有其他網友用機上餐盤附的餐巾紙如法炮製成功。

澳洲比價網站Canstar的財務專家札霍斯（Effie Zahos）近來也在TikTok上分享，在搭乘飛機時，也看見有乘客這麼做，直呼「我原以為嘔吐袋只是用來裝嘔吐物的。」

不過由於部分航空公司的飛機座位椅背設計，除了餐盤也內建手機支架。若是容易暈機嘔吐，仍建議把嘔吐袋放置在椅背上的袋子中，以備不時之需。

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