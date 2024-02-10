「甜茶」本名大家都唸錯！提摩西夏勒梅好無奈：被我爸媽詛咒了
28歲「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影《以你的名字呼喚我》、《她們》、《沙丘》成為好萊塢最搶手小生，他近日上節目宣傳新片，再次講解自己名字的正確發音，還自嘲：「我的父母用那個詛咒了我。」
記者楊穎軒／綜合報導
提摩西夏勒梅日前上脫口秀節目宣傳《沙丘：第二部》，主持人吉米金莫表示，看見他主演《旺卡》海報看板，確認上面的名字「é」重音該怎麼唸，提摩西回答：「嗯...老實說，是Tee-mo-teh，但我不會強迫你要這樣唸！提摩西、提米、道格或艾倫我都可以，看你想怎麼讀！」更自我挖苦：「我的父母用那個詛咒了我！」
吉米金莫接著揶揄提摩西的全名「提摩西‧哈爾‧夏勒梅」（Timothée Hal Chalamet），「所以你的縮寫是THC？」而THC正好是四氫大麻酚的簡稱，引起現場一陣哄笑，同劇演員奧斯汀巴特勒還捏了捏他的肩膀，提摩西趕緊聲明：「但我不吸毒！」
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