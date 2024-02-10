72歲野生張菲被捕獲！淡出演藝圈6年近況曝 友人大讚：記憶超好
72歲的綜藝大哥大張菲，自從2018年主持完最後一檔節目《綜藝非常讚》之後淡出演藝圈，但他的近況依舊備受外界關注。昨（９）日知名房仲業者葉國華就貼出張菲作客的身影，並大讚對方：「綜藝大哥果然不同凡響，記憶超好。」意外掀起討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
葉國華在臉書粉專「房市yaya葉」PO文分享，「菲哥就是強！朋友店裡來了貴客，視訊打來聊聊！」他笑說，原本擔心多年不見，張菲可能會不記得他，「菲哥！我怕您不記得我是誰！」
怎料，話才剛說完，張菲就馬上透過視訊鏡頭問候，「葉老師、葉老師你好！」讓葉國華感動直呼：「心情瞬間美麗了起來，綜藝大哥果然不同凡響，記憶超好、人又nice，長青果然有很多把刷子。」
事實上，張菲在2018年節目停播後淡出演藝圈，仍獲得不少友人與業界肯定，接連在2019年、2020年接下鴻海集團的尾牙主持，當時還與Sandy吳姍儒合作，雖然中間受到疫情影響，鮮少出席公開場合，直到上個月21日，張菲才被人發現私下出席九太科技董事長沈會承的兒子沈謙婚宴，但狀態依舊維持得很好。
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