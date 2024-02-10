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「金鐘女配」米可白回老家賣餅！鹿港天后宮人潮塞爆只為看她

▲「金鐘女配」米可白過年回到彰化老家幫忙賣餅，化身超可愛店員，卻讓鹿港天后宮塞爆人潮，大家只為看她。（圖／米可白IG）
▲「金鐘女配」米可白過年回到彰化老家幫忙賣餅，化身超可愛店員，卻讓鹿港天后宮塞爆人潮，大家只為看她。（圖／米可白IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人米可白從兒童台的「葡萄姐姐」轉型成功，靠著演技闖出天地，去年更憑藉戲劇《牛車來去》榮獲金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，不過孝順又親民的她，逢年過節不忘回到彰化老家替自家餅店賣餅，今（10）日正是大年初一，穿著可愛的圍兜兜的米可白，一現身就湧進超多民眾朝聖，場面相當熱鬧。

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熱愛分享生活的米可白，從昨日除夕夜就先行回到彰化老家，還在IG限時動態上爆料，為了去買刮刮樂，她機車直接壞在路邊，好在有熱心路人朋友們幫忙，她才能平安無事回到家，不過今年財運似乎不太好，苦笑直呼：「花了1千元刮，中了100元。」

▲米可白直接成為店內活招牌，替自家餅舖賣力宣傳，展現親和力與大家合照。（圖／米可白IG）
▲米可白直接成為店內活招牌，替自家餅舖賣力宣傳，展現親和力與大家合照。（圖／米可白IG）
今日中午，米可白穿著粉紅色的毛衣，換上自家餅舖「凰珍囍餅」的圍兜兜拍片表示，「今天我在鹿港～」她可愛地說，因為網路不太穩的關係，所以等下不太能直播，並祝福大家新年快樂。

隨後，也可以從米可白的IG限時動態看見，現場擠滿絡繹不絕的人潮，圍繞在米可白的身邊。有趣的是，米可白的朋友還特地準備一段舞龍舞獅表演，慶祝她拿到金鐘獎戲劇節目女配角獎殊榮，場面熱鬧不已，而米可白也遞出紅包，溫暖地送給表演人員，更與現場粉絲朋友們大方合影，相當親民。

事實上，米可白的老家餅店非常知名，孝順的她也不忘抽空回去幫忙賣餅。米可白曾受訪表示，有不少粉絲為了看她，過年特地跑來買餅，所以每次過年，米可白都會盡量抽出時間回去幫忙，替自家餅舖宣傳拍片，親民的她還說，就算大家沒有買餅，只是喜歡看戲，她都沒有關係，非常樂意跟影迷們合照。

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▲米可白還分享，她為了買刮刮樂機車壞掉，結果花了1000元只中100元。（圖／米可白IG）
▲米可白還分享，她為了買刮刮樂機車壞掉，結果花了1000元只中100元。（圖／米可白IG）

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