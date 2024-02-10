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兩韓局勢升溫！尹錫悅：韓軍若受敵人挑釁將「先斬後奏」

▲南韓總統尹錫悅表示，如果受到敵人挑釁，那麼韓國的海軍陸戰隊會採取「先行動、後稟報」的原則果斷反擊予以回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓總統尹錫悅表示，如果受到敵人挑釁，那麼韓國的海軍陸戰隊會採取「先行動、後稟報」的原則果斷反擊予以回應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

朝鮮半島局勢不斷升溫，在北韓領袖金正恩週五稱韓國是「北韓的頭號敵國、永遠的主敵」，強調「和平不是用乞求和協商換來的」後，韓國總統尹錫悅今（10日）則回應稱，如果受到敵人挑釁，那麼韓國的海軍陸戰隊會採取「先行動、後稟報」的原則果斷反擊予以回應。

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北韓國家領導人金正恩在1月宣佈韓國是北韓的「頭號敵人」，並宣布廢除致力於統一和對外聯絡的兩韓交流機構，昨日更稱平壤當局會毫不遲疑「毀滅」南韓，並稱首爾是北韓「最危險的首要敵國及不變的勁敵」。

《法新社》和《聯合早報》報導指出，尹錫悅在10日視察韓軍陸戰隊時做出回應表示，「如果敵軍主動挑釁我們，應該服膺『先行動、後稟報』的原則，毫不猶豫地展開果斷而強烈的回應，徹底粉碎敵方意志。」

日前他也警告，北韓可能在韓國4月舉行國會大選前，對韓國發動軍事和網路挑釁，包含在兩韓邊界進行軍事部署、發動無人機襲擊、進行網路攻擊或散播虛假訊息干預選舉等。

此前，韓國總統尹錫悅8日曾喊話稱「無論北韓是否棄核，雙方都可以推動領袖會談」，但當天下午金正恩則明確回應強調「和平不是用乞求和協商換來的」。

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