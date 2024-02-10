大年初一上香祈福　侯友宜：對台灣未來有信心

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市長侯友宜今天到寺廟上香時表示，對台灣未來有信心，台灣面對的挑戰愈來愈艱難，但只要同心齊力，都能夠贏得團結與平安。 我是廣告 請繼續往下閱讀 侯友宜今天前往板橋區慈惠宮、接雲寺，及三重區先嗇宮、義天宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安，保佑市政建設順利、市民平安健康，並在現場發送龍年福袋，獻上新年祝福。侯友宜接受媒體聯訪時表示，感謝各宮廟投身社會公益，傳遞善的力量，也傳承文化帶動地方發展，並支持推動重要政策，讓市府運用資源擴大服務市民。記者問他來年有何展望，侯友宜表示，將認真打拚全力以赴市政建設，快速與國際接軌、永續發展。台灣面對的挑戰愈來愈艱難，但只要同心齊力，都能夠贏得團結與平安。他說，每個人以家庭為中心，才有幸福未來，對除夕堅守崗位的人表示感謝，對台灣的未來也有信心，只要大家同心打拚，就可創造繁榮、永續、安定的台灣。（編輯：蕭博文）1130210龍年開春首日 陳其邁海線廟宇祈福 私心推高雄最美海岸法鼓山除夕夜撞鐘守歲！敲108響除煩惱 鄭文燦、馬英九同台祈福台鐵推出「平溪天燈節」祈福便當！15日起開賣 每個售價150元佛光山「光照大千祈福活動」2/10登場