MLB／賽揚強投Snell仍在天使補強雷達範圍 老闆Moreno是卡關主因
國聯賽揚獎的左投Blake Snell日前拒絕洋基一份6年1.5億美元（約47億台幣）的合約，至今仍在自由市場尋覓新東家，在昨（10）日根據《紐約郵報》資深記者Jon Heyman透露，「目前Blake Snell仍然還在洛杉磯天使的補強雷達中，但老闆Arte Moreno始終並未授權此簽約。」
記者張志宇/綜合報導
根據Jon Heyman透露，「Blake Snell一直是天使管理層的目標，但老闆Arte Moreno始終沒有同意天使簽下Blake Snell，雖然管理層十分喜愛Blake Snell。」根據美媒《FanNation》分析，「認為老闆Arte Moreno應該要授權此簽約，天使的先發輪值在失去大谷翔平後，十分需要一位『王牌』等級投手坐鎮。」
上季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。
值得一提，Blake Snell的經紀人為著名的「吸血鬼」經紀人Scott Boras，若Blake Snell將簽約時間點拉至春訓期間，屆時Boras將可能幫客戶爭取一份高於正常行情的高薪短約，就比如2022年初，Scott Boras為Carlos Correa向雙城爭取到的3年1.053億美金合約。
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