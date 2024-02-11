本土劇女神陳子玄穿內衣拜年！請出「超兇長輩」誠意十足
本土劇女神陳子玄去年11月宣布再婚，雖然成為人妻，依舊不吝嗇放送好身材，新年一開春就曬出美照拜年，只穿內衣躺在床上，披著一件薄紗罩衫，若隱若現的質感，襯托傲人上圍，讓影迷都興奮不已，猛誇「把長輩都請出來了，的確非常有誠意」。
記者江芷稜／綜合報導
演出《世間情》、《甘味人生》的陳子玄，過去在戲劇裡就曾以比基尼泳裝亮相，被鄉民封為本土劇女神，讚她身材超好，當了媽媽後上圍更加升級，去年圓夢拍了第一本全裸電子寫真書《心懸子玄》，以超性感泳裝示人，豐滿上圍與火辣身材完全不像生過孩子的媽媽。
陳子玄今（11）日在社群平台分享拜年照片，只見她流瀉一頭長髮躺在床上，白色罩衫領口大開，裡面僅穿著淡紫色蕾絲內衣，露出飽滿胸圍，性感身材讓人眼睛為之一亮，她寫道「大年初一誠意十足來拜年了，新年快樂」，網友看了紛紛留言，「把長輩都請出來了，的確非常有誠意」、「女神太辣了！新年快樂」、「仙女姐姐新年快樂」，還有人勸她不想再生小孩，別再誘惑老公了。
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