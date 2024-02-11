籃籃「半素顏」走春！一看以為高中生　粉絲：照片長不一樣

本土劇女神陳子玄穿內衣拜年！請出「超兇長輩」誠意十足

▲陳子玄以內衣美照拜年，被誇誠意十足。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄以內衣美照拜年，被誇誠意十足。（圖／陳子玄臉書）

記者江芷稜／綜合報導

本土劇女神陳子玄去年11月宣布再婚，雖然成為人妻，依舊不吝嗇放送好身材，新年一開春就曬出美照拜年，只穿內衣躺在床上，披著一件薄紗罩衫，若隱若現的質感，襯托傲人上圍，讓影迷都興奮不已，猛誇「把長輩都請出來了，的確非常有誠意」。

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▲陳子玄以內衣美照拜年，好身材不像生過孩子的媽媽。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄以內衣美照拜年，好身材不像生過孩子的媽媽。（圖／陳子玄臉書）
演出《世間情》、《甘味人生》的陳子玄，過去在戲劇裡就曾以比基尼泳裝亮相，被鄉民封為本土劇女神，讚她身材超好，當了媽媽後上圍更加升級，去年圓夢拍了第一本全裸電子寫真書《心懸子玄》，以超性感泳裝示人，豐滿上圍與火辣身材完全不像生過孩子的媽媽。

▲陳子玄精湛的演技和亮麗的外表深受觀眾喜愛。（圖／陳子玄 IG）
▲陳子玄精湛的演技和亮麗的外表深受觀眾喜愛。（圖／陳子玄 IG）
▲陳子玄去年出版寫真書，好身材展露無遺。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄去年出版寫真書，好身材展露無遺。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄被封為台劇八點檔女神。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄被封為台劇八點檔女神。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄泳裝造型令人眼睛為之一亮。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄泳裝造型令人眼睛為之一亮。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄火辣身材不像是生過孩子。（圖／陳子玄臉書）
▲陳子玄火辣身材不像是生過孩子。（圖／陳子玄臉書）
陳子玄今（11）日在社群平台分享拜年照片，只見她流瀉一頭長髮躺在床上，白色罩衫領口大開，裡面僅穿著淡紫色蕾絲內衣，露出飽滿胸圍，性感身材讓人眼睛為之一亮，她寫道「大年初一誠意十足來拜年了，新年快樂」，網友看了紛紛留言，「把長輩都請出來了，的確非常有誠意」、「女神太辣了！新年快樂」、「仙女姐姐新年快樂」，還有人勸她不想再生小孩，別再誘惑老公了。


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