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陳沂新年首露臉！挨揍後對拍照有PTSD　幽默自嘲「我不喝雪碧」

▲陳沂（左）被打後過年首露臉，跟好友謝忻聚會，自曝對拍照有PTSD。（圖／謝忻FB）
▲陳沂（左）被打後過年首露臉，跟好友謝忻聚會，自曝對拍照有PTSD。（圖／謝忻FB）

記者江芷稜／綜合報導

網紅陳沂日前在街頭遭人痛毆，她召開記者會表示當時對方曾向他確認身分，還要求合照，疑似預謀性犯案，忍不住痛哭失聲。新年初二她和女星謝忻等人聚會，結果合照時自嘲有拍照的PTSD（創傷後壓力症候群），幽默拿自己開玩笑。

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▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
陳沂說話直率，大砲性格得罪不少人，最近交手過的就有雪碧、雞排妹鄭家純、馮語婷等人，她被打後仍不改說話風格，在臉書發文說，「那天吃飯，朋友問要喝什麼飲料，有可樂、雪碧，自己聽到嚇到淚崩說，『不，我不喝雪碧，等下會有雞排嗎？朋友看到我這樣，也只好語停了』」，拿其他網紅開玩笑。

▲陳沂（左起）、謝忻等人組成「美女才能當朋友」群組。（圖／謝忻FB）
▲陳沂（左起）、謝忻等人組成「美女才能當朋友」群組。（圖／謝忻FB）
好友謝忻則透露，彼此成立一個「美女才能當朋友」LINE群組，老早就約好了聚餐，本來擔心陳沂重傷不克出席，差點取消她的位子，想不到她還是負傷前來，友情的力量令人動容。她提議要拍合照，陳沂回說「我現在對拍照有PTSD（創傷後壓力症候群）」，謝忻幽默說「必須拍，要證明我們長得不像，我們即將在香港當一個禮拜的室友，你樹敵太多，我也很怕被誤傷」，透露兩人即將去香港旅行的計劃。

▲謝忻（右）透露跟好友陳沂將去香港玩。（圖／謝忻FB）
▲謝忻（右）透露跟好友陳沂將去香港玩。（圖／謝忻FB）
好友難得同框，引起網友陣陣驚呼，有人誇讚「斤斤相惜」、「謝忻還是比較漂亮」、「患難見真情」、「羨慕有美女群組」，不過陳沂爭議較多，也有謝忻的粉絲表示「這則讚不了」、「和三斤姐在一起要小心，哈哈」、「緋聞事件我支持情有可原，但這次跟這種人一起蠻問號的」。


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