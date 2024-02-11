開庭期間狂傳500次訊息！美法官對被告品頭論足 任職半年即離職
美國奧克拉荷馬州高等法院首席大法官凱恩（M. John Kane IV）去年建議將一名地方法官免職，因為這名女法官在審理一起謀殺案期間，竟然一邊和法警用手機傳了500多次的訊息聊天，內容涉及用輕佻語氣評論檢察官、律師、陪審團和證人等的長相外貌，外媒指出這名女法官任職不到半年，目前已辭職並因不當行為受審。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《ABC》、《CBS》等外媒報導，50歲的林肯郡地方法官索德斯特羅姆（Traci Soderstrom）去年6月負責審理一樁一級謀殺罪，被告馬察爾（Khristian Tyler Martzall）遭控殺害女友的2歲兒子，女友則是檢方證人，被告最後遭判二級過失殺人罪成立。
然而，奧州高等法院司法投訴委員會調查發現，索德斯特羅姆在審理案件期間並未保持公正，不僅與法警互相傳了超過500則訊息，內容提及她相信被告是無辜的，還稱兇手就是檢方證人，也就是被告女友、死者母親，她在傳給法警的訊息當中還寫道「奧克拉荷馬州就是無法接受母親殺孩子，所以才找上第二人選（被告）」，並指責檢方證人是騙子。
另外，她還在法庭播放證據影片時傳訊息抱怨「真無聊」、嘲弄當地檢察官滿身大汗、討論陪審員是否戴假髮、有無牙齒、附和法警對檢察官生殖器的評論、甚至對另一名出庭作證的警察長相表達高度讚賞，還傳訊息稱「長得真好看，我可以看他一整天」。
高等法院首席法官凱恩痛斥，索德斯特羅姆的行為嚴重失職且具有偏袒性，缺乏擔任法官的能力，但索德斯特羅姆反駁稱自己審理期間「沒有偏見」，但坦承用手機傳訊息的舉動並不恰當，在去年已經帶薪停職，並於今年1月9日自願辭職。