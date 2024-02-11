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最美星二代辣秀美背！姊妹花齊亮相　8千人瘋喊王彩樺：岳母好

▲王彩樺的兩個女兒黃于庭（右）、黃繶帆（左）在泰國旅遊，清涼裝扮讓人直呼太辣了。（圖／王彩樺FB）
▲王彩樺的兩個女兒黃于庭（右）、黃繶帆（左）在泰國旅遊，清涼裝扮讓人直呼太辣了。（圖／王彩樺FB）

記者江芷稜／綜合報導

55歲女星王彩樺的20歲女兒庭庭（黃于庭），因長相甜美、身材火辣，被網友封為「最美星二代」，她在過年節目跟媽媽表演時激吻，引起觀眾驚喜尖叫，瞬間飆高收視率。母女新年前往泰國旅遊，王彩樺在臉書曬出兩個女兒火辣美照，庭庭只穿性感小可愛，用一條布包住上圍，美照一曝光，超過8千位網友按讚文章，紛紛狂喊王彩樺：「國民岳母好！」

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▲王彩樺的女兒庭庭性感登場大跳〈Drama〉，在除夕夜吸引上萬名觀眾湧入YouTube留言狂刷，「我老婆來了！」（圖／文化總會提供）
▲王彩樺的女兒庭庭性感登場大跳〈Drama〉，在除夕夜吸引上萬名觀眾湧入YouTube留言狂刷，「我老婆來了！」（圖／文化總會提供）
▲王彩樺（右）與穿著性感中空裝的女兒庭庭合體大跳神曲〈Drama〉，母女倆深吻長達20秒嗨翻北流，王彩樺也哽咽地曝光這段彩蛋的背後原因。（圖／文化總會提供）
▲王彩樺（右）與穿著性感中空裝的女兒庭庭合體大跳神曲〈Drama〉，母女倆深吻長達20秒嗨翻北流。（圖／文化總會提供）
庭庭在過年節目《WE ARE我們的除夕夜》以一套性感中空裝亮麗登場，大跳韓國女團aespa超夯歌曲〈Drama〉，還跟媽媽王彩樺嘴對嘴親吻，讓觀眾驚呼聲不斷。王彩樺今（11）日曬出泰國旅遊照，讓漂亮姊妹花黃于庭、黃繶帆跟大家拜年，透露全家人在泰國恰圖恰市集逛街，女兒辣秀美背的清涼照片，讓網友都很驚豔。

▲王彩樺的兩個女兒黃于庭（右）、黃繶帆（左）在泰國旅遊，只穿一件小可愛。（圖／王彩樺FB）
▲王彩樺的兩個女兒黃于庭（右）、黃繶帆（左）在泰國旅遊，上身只穿一件小可愛。（圖／王彩樺FB）
▲黃于庭只穿一件小可愛，性感裝扮相當清涼。（圖／王彩樺FB）
▲黃于庭在炎熱的泰國旅遊，性感裝扮相當清涼。（圖／王彩樺FB）
▲黃于庭外型甜美，有最美星二代的封號。（圖／王彩樺FB）
▲黃于庭外型甜美，有「最美星二代」的封號。（圖／王彩樺FB）
▲王彩樺的小女兒黃繶帆只穿一件小可愛，美背相當性感。（圖／王彩樺FB）
▲王彩樺的小女兒黃繶帆美背相當性感。（圖／王彩樺FB）
王彩樺大女兒庭庭喝著當地招牌的芒果冰沙，穿著一件米白色小可愛，露出性感香肩和穠纖合度的好身材，在街頭隨意擺拍都像是一道風景，妹妹繶帆同樣是一件繞頸式條紋小可愛，在背後打了一個結，露出纖細腰身，轉身後還露出一大片雪白美背，性感指數破表。網友眼睛吃冰淇淋，紛紛留言「泰辣了啦，大年初一就怎麼刺激，讚」、「媽媽好會生，生的如花似玉，全家女人都是大美女！新春愉快！」、「新年快樂國民岳母！」

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