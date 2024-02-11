韓食夯！韓2023銷售排行出爐　辛拉麵、Pepero巧克力棒各自奪冠

近年來台灣人海外旅遊愛去韓國，也不忘帶些泡麵、燒酒和餅乾回國當伴手禮，對各式各樣的品牌也有不同愛好，尤其在影劇、綜藝和流行樂等推波助瀾下，韓式料理以及韓食文化也在全球越來越普遍。根據韓國農水產食品流通公社統計，2023年韓國的泡麵銷售排行榜由農心辛拉麵佔據第一，巧克力則由樂天的Pepero巧克力棒奪冠。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《韓聯社》報導，韓國農水產食品流通公社公布2023年的數據統計，在泡麵排行榜上，農心辛拉麵的銷售成績是韓國泡麵榜第一名，金額高達3836億韓元（約新台幣90億元）；第二名也是農心品牌的產品「Chapagetti炸醬麵」，銷售額達到2131億韓元；接著則是銷售額達2092億韓元的不倒翁「金拉麵」（Ottogi Jin Ramen）和銷售額1472億韓元的三養「火雞麵」（Buldak Ramen）。至於脆片、脆餅等零食項目則由農心的「鮮蝦條」（Saeukkang）以銷售額1359億韓元拿下冠軍，相當於新台幣32億元，其次分別為好麗友的「波卡洋芋片」（Orion Pocachip）與品客洋芋片，分別以1164億韓元、985億韓元位居其後；餅乾類排行則由類似義美小泡芙的海太「全壘打球」（Haitai Homerun Ball）以銷售額865億韓元（約新台幣20億元）勝過ACE蘇打餅、Oreo夾心餅。至於巧克力、冰品兩項排行榜則都由樂天製菓（Lotte）奪冠，其中最受韓國民眾熱愛的是樂天的Pepero巧克力棒，全年銷售額為1185億韓元，相當於新台幣28億元，甜點冰品則是World Cone冰淇淋甜筒，最終以710億韓元銷售額拿下冠軍。韓流成助力！韓國燒酒去年出口額破1億美元大關 最大主顧是日本壓歲錢多少合適？韓國「只願包1148元」 景氣差、不婚不生影響壓歲錢領到幾歲？韓國調查「就業前」都能收紅包 反映年輕人心聲韓食正夯！去年韓國調味料出口金額創新高 這國最捧場中國排第二