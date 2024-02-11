伍佰「過年不營業」招牌長髮不見了！粉絲以為帳號被盜
「台灣搖滾天王」伍佰獨特的本土唱腔與嗓音，陪伴著不少人度過他們的青春。近期農曆新年到來，他在臉書上發出自拍照祝福歌迷朋友，只見他將招牌長髮藏起，讓網友們一時間差點認不出來，大喊：「以為帳號被盜了！」
記者張一笙/綜合報導
伍佰的經典作品〈挪威的森林〉、〈你是我的花朵〉具有極高的傳唱度，前些日子，伍佰與其長年夥伴「China Blue」在中國各地巡迴演出引發熱潮，網路上掀起一股「誰把演唱會開成萬人Party」、「誰讓歌迷變主唱」的討論，大批粉絲紛紛發起號召進場「唱歌給伍佰聽」的熱潮。
昨（10）日伍佰在臉書上寫下「正月初一，吉祥如意」，並在圖上附上「龍行天下」的賀歲，背景是他回老家嘉義的街頭自拍，只見他隱藏招牌長髮，搭上他憂鬱的眼神、稀疏的鬍渣與帥氣的臉龐，熟男魅力瞬間爆發。
貼文一天吸引超過兩萬人點讚，不少人紛紛留言「老大太帥了」、「以為帳號被盜了！」、「總算下班的伍佰」、「野生老大留鬍子出現的路上我一定認不出來」、「夭壽帥」、「頭髮才是本體」、「被頹廢風的老大迷倒了」顯見伍佰的驚人魅力。
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