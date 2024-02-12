MLB／馬林魚、雙城連兩年休賽季做交易 後援Okert換工具人Gordon
根據大聯盟（MLB）官網今（12）日最新報導，邁阿密馬林魚與明尼蘇達達成交易，馬林魚為補強內野戰力送出後援左投Steven Okert，換回雙城工具人Nick Gordon，此外本次交易則是雙城與馬林魚連兩年在休賽季做出交易。
記者張志宇/綜合報導
根據官網透露，雙城與馬林魚連兩年在休賽季完成交易，去年雙城就送出三壘手Luis Arraez，向馬林魚換來明星右投Pablo Lopez，這筆交易可說是雙贏結果，因為Luis Arraez與Pablo Lopez紛紛在上賽季入選明星賽，且皆都幫助母隊打進季後賽，其中Luis Arraez更拿下國聯打擊王。
此次交易案送出的左投Steven Okert，是馬林魚倚賴的牛棚大將，在上賽季64場出賽，繳出3勝、2敗、12中繼、防禦率4.45，在效力馬林魚的3個賽季中，ERA+則為123。
至於雙城送出的工具人Nick Gordon，則是昔日馬林魚球星Dee Gordon的弟弟，Nick Gordon在2014年在選秀會上以第5輪順位加盟雙城後，一度成為農場中的頂級新秀，並在2021年登上大聯盟，目前累積243場出賽，生涯打擊三圍分別為.250/.293/.392，共累積15轟、16盜壘，但在去年因右脛骨出狀況，僅有34場出賽。
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