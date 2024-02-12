超級盃／酋長Mahomes奪MVP！被譽為美足版柯瑞　曾棒打中職林子崴

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Patrick Mahomes的運動基因來自於他的父親Pat Mahomes，父親Pat是前大聯盟（MLB）紐約大都會投手。在棒球場上長大的Mahomes，從小學就展露他在棒球和美式足球場上的天賦。
2010年世界青少棒賽上，Mahomes代表德州隊出場，在冠軍賽中對抗當時代表中華隊的林子崴，並從林子崴手中敲出帶有打點的安打，展現出他的棒球實力，而林子崴當時正是中華隊的王牌先發兼打者。
高中時期，Mahomes的棒球天賦吸引了大聯盟球隊的目光，2014年大聯盟選秀會中，底特律老虎隊在第37輪選中了他。儘管Mahomes有機會追隨父親的腳步成為職業棒球選手，但他最終選擇了美式足球。
NFL閃耀光芒，被譽為美式足球版柯瑞
Mahomes進入德州理工大學後，並在大二開始成為球隊的主力四分衛；大學3年生涯中，他累積出賽32場，傳出了1萬1252碼並送出93次達陣，最終在2017年NFL選秀中以第一輪第10順位被酋長隊選中，開啟了他的職業美式足球生涯。
Mahomes擁有驚人的運動能力和創意無限的傳球技巧，他的超長傳和刁鑽側傳成為各隊防守組的噩夢，讓他被譽為NFL版的柯瑞（Stephen Curry）。
生涯第三度贏得超級盃MVP
Mahomes在2020年榮獲超級盃MVP和多次入選Pro Bowl（職業盃），以及他在短短幾年內累積的多項NFL紀錄，今年他再次領軍拿下超級盃冠軍，生涯第三度榮獲超級盃MVP，證明了他是當代最傑出的四分衛之一。
除了在場上的卓越表現，Mahomes在場下也是一位積極參與社區服務的運動員。另外，Mahomes於2021年愛情長跑的女友Brittany Matthews步入婚姻，目前兩人育有一女，他的家庭生活幸福美滿，也常透過社群媒體與粉絲分享生活點滴。
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