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最帥索隆爆紐西蘭耍大牌　新田真劍佑惡行遭揭發「不爽就罷工」

▲新田真劍演出「索隆」一角爆紅，近期遭爆料耍大牌。（圖／新田真劍佑IG）
▲新田真劍演出「索隆」一角爆紅，近期遭爆料耍大牌。（圖／新田真劍佑IG）

記者張一笙／綜合報導

27歲日本男星新田真劍佑因演出Netflix真人影集《航海王》中「索隆」一角爆紅，獲「最帥索隆」封號。近期，有網友在「豆瓣日娛」論壇爆料，直指新田真劍佑和陳柏霖到紐西蘭錄一檔台灣綜藝節目，表示他總共只來3天，就對新田真劍佑各種耍大牌行為嘆為觀止，並一一列舉其劣跡，更稱27歲的新田真劍佑看起來還比40歲的陳柏霖年紀大。

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▲新田真劍佑在《航海王》真人版飾演「索隆」爆紅。（圖／Netflix）
▲新田真劍佑在《航海王》真人版飾演「索隆」爆紅。（圖／Netflix）
該網友提到，新田真劍佑到紐西蘭總共三天時間，「第一天他拍到一半不拍了要吃燒烤，劇組沒辦法，停了 」，還強調「吹著空調吃燒烤」、「他真的愛喝奶茶，一天喝三杯，在紐西蘭鄉下，根本買不到奶茶，製作人只好親自幫他做」、「去一個牧場，人家外國人開個玩笑，他扭頭就走，不拍了」

▲網友表示，40歲的陳柏霖看起來比新田真劍佑年輕。（圖／甲上娛樂）
▲網友表示，40歲的陳柏霖看起來比新田真劍佑年輕。（圖／甲上娛樂）
拍攝結束以後，網友大吐苦水，表示「終於要把這座佛送走了」，還表示「紐西蘭很多歐美節目來取景，就沒看過這種的」、「總共就來三天，簡直是對所有人的折磨」，一副鬆了一口氣的感覺。貼文後還表示，40歲的陳柏霖看起來像大學生，27歲的新田真劍佑看起來年紀還比較大。

貼文一出，網友們紛紛表示對於新田真劍佑的黑料早已見怪不怪。（圖／NOWnews攝影中心）
▲新田真劍佑於紐西蘭耍大牌的爆料貼文一出，網友們紛紛表示對於他的黑料早已見怪不怪。（圖／NOWnews攝影中心）
貼文一出，網友們紛紛見怪不怪地表示，「耍大牌是他眾多黑料裡不值一提的事情之一了」、「他在日本都塌得連地基都沒了」、「這對他甚至不能算黑料」、「耍大牌在此男的料中屬於較為清新的一款」，可見其早已臭名遠播。


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