超級盃／8大焦點紀錄一次看！酋長4年3冠創造王朝　破除神奇定律

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酋長奪得本屆超級盃冠軍，成為自2003-2004賽季新英格蘭愛國者隊以來，第一支在超級盃衛冕的球隊，終結了近19年來冠軍衛冕乾旱。這也是酋長隊在現任教練Andy Reid的帶領下，第3次在超級盃中取得勝利。
Patrick Mahomes的傳奇成就
酋長隊四分衛Patrick Mahomes在本次大賽中的出色表現，不僅幫助球隊奪冠，更讓他自己成為NFL歷史上第一位在30歲前就4次參加超級盃的四分衛，打破了傳奇布雷迪（Tom Brady）所保持的紀錄。
酋長主帥Andy Reid、四分衛Mahomes創造酋長王朝
酋長主帥Reid和四分衛Mahomes將被載入NFL史冊，酋長在超級盃奪冠後，Reid和Mahomes成為第7對連續兩年贏得超級盃的教頭、四分衛組合。
超級盃教練對決
值得一提的是，這是酋長隊與49人隊繼2020年後再次於超級盃中對決。4年前的第54屆超級盃，酋長同樣是逆轉勝，同時Andy Reid與Kyle Shanahan成為歷史上第4對在超級盃多次對決的教練，但Shanahan顯然悲情的多，生涯參與超級盃從未嚐過冠軍滋味。
球隊飛行方向真的很重要
過去30年中，每一屆超級盃都有球隊飛往東部，但每次飛往西部的球隊都贏球，戰績是完美的7勝0敗。今年超級盃將在「賭城」拉斯維加斯舉行，堪薩斯酋長所在地位在美國中部密蘇里州，因此本屆飛往西部，也真的再度贏球。
美國官方轉播單位CBS偏愛美國聯會球隊
過去《CBS》轉播的8屆超級盃當中，美國聯會的球隊戰績6勝2敗，超級盃奪冠機率高達7成5，而完成二連霸的酋長隊正是來自美國聯會。
最後得分的球隊通常會獲勝
過去10屆超級盃中，最後得分的球隊每次都贏球，最後得分的球隊在過去18屆超級盃中贏了17次，酋長四分衛Patrick Mahomes在延長賽與Hardman連線，演出致勝達陣，終場酋長就以25：22氣走49人隊。
穿著白色球衣的球隊罕見失去優勢
過往超級盃中，穿白色球衣的球隊在超級盃戰績是37勝20敗，近12屆超級盃，穿白球衣的球隊戰績為10勝2敗，勝率高達8成33，且著白球衣的球隊正處於3連勝中，只是今天穿上白球衣的49人隊輸球，而最後一支在超級盃穿非白色球衣獲勝的球隊是就是酋長隊，酋長隊在今年又破除這項神奇定律。
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