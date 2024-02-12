郭富城愛妻拜年意外曝光900坪豪宅內部 驚見天王親寫古文字墨寶
天王郭富城2017年與名模方媛結婚，兩人育有2女，一家居住在香港港島一處豪宅內，方媛常在豪宅內拍片。昨（11）日大年初二，方媛在IG上分享了拜年照，背景是在家中拍攝的照片，再次曝光豪宅內部擺設，共同入鏡的疑似是郭富城親手寫下的墨寶。
記者張一笙／綜合報導
郭富城大年初一迎龍年在自己的IG上分享向粉絲拜年的影片，無獨有偶，方媛在大年初二貼出在家中的拜年照。只見她身穿大紅針織衫，長髮向後盤起，頂著完整精緻妝容在家中拜年。背後布置兩座比人高的插花，而兩顆年花分別是串串金配五代同堂及富貴子，兩棵都比人還要高，可見方媛家中客廳有多寬闊。
值得一提的是，照片中還有一對古文字的春聯，疑似是郭富城的墨寶，近年郭富城不時在社群平台上曬自己的作品，更透露到幼稚園擔任一天的書法老師，分享寫書法的樂趣。去年，郭富城還執筆題字，為香港慈善團體募得一百萬港幣善款。不少人提議他應該自己辦書法展覽，一定能夠吸引不少人慕名前來。
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