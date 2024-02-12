許瑋甯貼臉邱澤放閃！夫妻倆COS《七龍珠》　扮光頭成最辣克林

郭富城愛妻拜年意外曝光900坪豪宅內部　驚見天王親寫古文字墨寶

▲方媛年初二和粉絲拜年，意外曝光豪宅內部。（圖／方媛IG）
▲方媛年初二和粉絲拜年，意外曝光豪宅內部。（圖／方媛IG）

記者張一笙／綜合報導

天王郭富城2017年與名模方媛結婚，兩人育有2女，一家居住在香港港島一處豪宅內，方媛常在豪宅內拍片。昨（11）日大年初二，方媛在IG上分享了拜年照，背景是在家中拍攝的照片，再次曝光豪宅內部擺設，共同入鏡的疑似是郭富城親手寫下的墨寶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲方媛頂著精緻妝容，身穿大紅應景針織衫與粉絲們拜年。（圖／方媛IG）
▲方媛頂著精緻妝容，身穿大紅應景針織衫與粉絲們拜年。（圖／方媛IG）
郭富城大年初一迎龍年在自己的IG上分享向粉絲拜年的影片，無獨有偶，方媛在大年初二貼出在家中的拜年照。只見她身穿大紅針織衫，長髮向後盤起，頂著完整精緻妝容在家中拜年。背後布置兩座比人高的插花，而兩顆年花分別是串串金配五代同堂及富貴子，兩棵都比人還要高，可見方媛家中客廳有多寬闊。

▲照片中插花後方一對春聯，疑似為郭富城古文字墨寶。（圖／方媛IG）
▲照片中插花後方一對春聯，疑似為郭富城古文字墨寶。（圖／方媛IG）
值得一提的是，照片中還有一對古文字的春聯，疑似是郭富城的墨寶，近年郭富城不時在社群平台上曬自己的作品，更透露到幼稚園擔任一天的書法老師，分享寫書法的樂趣。去年，郭富城還執筆題字，為香港慈善團體募得一百萬港幣善款。不少人提議他應該自己辦書法展覽，一定能夠吸引不少人慕名前來。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多「龍華富貴發大財」相關新聞。

58歲郭富城「年前突病倒」眼睛、耳朵全發炎　林家棟機警攙扶

郭富城30年維持63公斤！營養師揭4大祕訣　公開天王3餐重點吃法

郭富城老婆不忍了！上綜藝澄清天王不摳門　被吸引「只因他太帥」

伍佰「過年不營業」招牌長髮不見了！粉絲以為帳號被盜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞