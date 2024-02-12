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另類治癌希望？漫步車諾比核禁區　「基因變異狼」成研究焦點

▲漫步於車諾比核災禁區的野生狼隻。（圖／美聯社／達志影像）
▲漫步於車諾比核災禁區的野生狼隻。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

位於前蘇聯烏克蘭普里比亞特市的車諾比（Chernobyl）核電廠，自1986年爆發核災後，周邊2000多公里的範圍都被劃為輻射禁區，禁止人類活動。然而，近日一項科學研究卻發現，車諾比禁區內群居的野狼基因出現變異，或進化出抵抗輻射致癌的能力，若研究屬實，未來有望增加人類抵抗癌症的能力。

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綜合《天空新聞》等外媒報導，1986年核災發生，超過10萬人被迫撤離，從那以後，該地區一直處於被遺棄的荒廢狀態，30多年後，人類還未返回，但狼、馬等野生動物仍在這片荒地上漫步。

美國普林斯頓大學的生物學家和生態毒理學家洛夫博士（Cara Love），在2014年與研究團隊到訪車諾比強制疏散區（CEZ），為當地的狼群戴上無線電項圈，以便監測牠們的活動、位置、受到的輻射程度等等，藉此研究狼群是如何在暴露於放射性粒子的情況下生存，同時也採集了血液樣本，以了解狼的身體對致癌輻射的反應。

洛夫博士發現，該區居住的狼群，每天暴露於超過11.28毫雷姆的輻射，為人類法定安全限值的6倍以上，在長時間的暴露下，這些狼群的免疫系統似乎發生了改變，與正在接受放射治療的病人相似；更重要的是，部分與癌症相關的基因出現變異，暗示牠們可能因此免受輻射侵襲，研究人員認為，這些突變基因可能藏有對抗癌症的祕密。

報導提到，雖然許多研究都指出，突變本身會增加癌症風險，但洛夫博士的研究則反其道而行，試圖找出能增加存活率機率的「保護性突變」；過去亦曾有研究顯示，暴露在輻射中的植物會加速基因突變，部分物種甚至演化出新的化學物質，讓自身免受輻射傷害。可惜的是，近年受到新冠疫情、俄烏戰爭影響，洛夫博士的團隊暫時無法返回當地，相關研究只能暫時擱置，初期研究成果則於今年1月的「綜合與比較生物學學會」（SICB）西雅圖年會發表。

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