陳子玄斜槓打造手工藝品 高強度製作累出病來：看什麼都很模糊
八點檔女神陳子玄參與過不少連續劇演出，拍片之餘也斜槓推出純手作飾品，從製作到寄貨通通自己包辦，她更曾遇到不少客戶有奇特的想法，比如說將胎毛製作成鑰匙圈，也有人託付寵物骨灰。陳子玄還透露，曾為了擺攤高強度製作飾品一個月，累到差點影響視力：「有一次在看亮片時，突然看起來很模糊。」
記者張一笙／綜合報導
陳子玄表示，她花了半年的時間探索手做世界，藉由不停地試做才終於上手，手做作品涵蓋髮夾、耳環，更成立個人手作品牌，為客人打造專屬飾品。復興美工畢業的她，不僅會演戲，還十分有藝術細胞與巧手。
根據《TVBS》報導，陳子玄在接單時，客人們的想法五花八門，過年時金箔系列就是最大宗，從接單、設計、製作到寄貨，通通自己來，還曾去市集擺攤，營業額曾經高達10萬。然而因為平均一件耗時一小時，她在擺攤前足足花了一個月時間高強度製作，後來卻累出病來。
陳子玄說，有一次在看亮片時，突然看起來很模糊，因此嚇到去看醫生，醫生表示以她的年紀應該不會到老花，應該是眼角膜水腫，可能是用眼過度，趕快睡覺就能改善。陳子玄表示，手作飾品跟機器量產的溫度無法比擬，儘管手作不比演戲輕鬆，她仍樂在其中。
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