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超級盃／Mahomes奪第3座超級盃MVP！生涯成就一覽朝「Goat」邁進

▲堪薩斯酋長當家四分衛Patrick Mahomes 。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長當家四分衛Patrick Mahomes 。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

今年大年初三（12）日在拉斯維加斯舉行的NFL第58屆超級盃，由堪薩斯酋長隊對決舊金山49人，酋長隊靠著明星四分衛Patrick Mahomes帶領下，在延長賽以25:22擊退49人完成2連霸，Patrick Mahomes則拿下生涯第3座超級盃MVP，為他的生涯榮譽再添一筆。

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Patrick Mahomes可說是堪薩斯酋長隊的當家球星，生涯成就包括單場6次達陣（隊史紀錄）、單場成功傳球43次（隊史紀錄）、聯盟史上最快100次與200次達陣選手、2次例行賽MVP、1次年度最佳進攻球員，生涯場均傳球碼數296.1（為聯盟史上最高）、6度入選明星賽、2次年度最佳一陣、4次美國聯盟冠軍、3座超級盃MVP。

如今Patrick Mahomes又再次獲得生涯第3座超級盃MVP，更有美國球迷開始討論Patrick Mahome是否將朝「Goat」邁進，畢竟Patrick Mahomes被譽為NFL版的柯瑞（Stephen Curry），有著超長傳和刁鑽側傳成為各隊防守組的噩夢，可說是當代最傑出的四分衛之一。

值得一提，Patrick Mahomes曾在2010年參加世界青少棒賽，與中華職棒統一獅投手林子崴對決過。

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