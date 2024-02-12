黃大米批飯店品質差！領隊還原事發經過：事前都有說明

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對於相關爭議，該團領隊也通過臉書發文澄清，黃大米的影片所在的是「佛羅倫斯飯店」，而該團第一天住宿的是「托斯卡納莊園ViIla San Paolo飯店」，她在抵達前也有特別對團員說明，歐洲飯店淋浴設備與台灣有所差異。
該位領隊說明，歐洲的淋浴間或浴缸，在擋水板使用上，多少會有一些水從邊縫溢出，只需使用腳踏墊將溢出的水擦乾，也可確保浴室使用的安全性，對於黃大米所提到的淋浴間溢水問題，她也有請飯店人員協助確認，但飯店人員確認後說明淋浴間沒有任何問題。
領隊解釋，義大利市中心範圍皆是世界文化遺產的保護區域，佛羅倫斯飯店等雖是市中心飯店，但因為是由舊建築物重新更改內部裝潢，無法更動外觀結構，所以房型勢必較小，且邊條沒有密合是在歐洲旅遊是很常見的現象，也可以說是歐洲各大飯店的弊端，何況是市中心古建築改建的飯店。
後來領隊協助與飯店溝通、飯店也努力在近乎客滿的情況下，把一間原本要給其他住宿旅客的房間收拾出來，並準備提供給黃大米等房客使用，但領隊表示，黃大米認為，新的房間格局比原本的房型小，雖然可以解決淋浴間的問題，但會造成她們行李無法打開，所以拒絕更換房間。
領隊表示，當天晚上出現黃大米在浴室跪地擦地的影片，並將「溢水」的狀況放大成「漏水」，加上「領隊說市區飯店都這樣」等說詞，已嚴重誤導社會大眾的觀感，非常感謝黃大米認同她帶團的專業與努力，沒有將網路的輿論延燒到她身上，但是她希望這件事情除了黃大米的表達之外，大眾也可以聽聽團上不同的聲音。
該位領隊強調，事件爆出後，很多團員都為他們發聲抱不平，團上20幾位團員並沒有覺得行程內容或飯店有像她形容的如此糟糕，可是她的po文已經造成旅行社很大的傷害，非常不公平，也有些表示願意站出來發聲，但她告訴團員，讓他們繼續開開心心的玩才是最重要的事。