獨／啦啦隊女神芮絲除夕守歲獻愛心　號召粉絲關懷街友送暖送幸福

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《NOWnews今日新聞》記者訪問到芮絲本人，她透露，今年的寒冬送暖活動已經進行到第三年，2021年時她在朋友IG上看到類似的愛心活動，覺得很感人也很有意義，她也由當初自發性地幫忙募集資源跟擔任協助人力，到現在自己成為發起人，在這之間得到滿滿的祝福與感恩。
芮絲在隔年就決定響應做愛心，讓愛遍地開花，主動作為總召，號召親朋好友以及粉絲一同加入。她從第一年辛勤地一個一個找人募資，發展到現在有物資代購、人力召集，短短兩年就有如此大的進步，芮絲非常感謝她的家人、朋友及粉絲朋友們。
芮絲也說，透過這樣的寒冬送暖，真的可以看到很多社會不同的層面，也能讓參與者發自內心更加知足感恩，不用擔心下一餐沒著落以外，更有心力來為社會盡一份心力。除了用金錢捐贈給相關機構外，芮絲也希望能透過自身的影響力，號召更多人身體力行地來為這個社會服務。
芮絲也觀察到，因為疫情影響導致經濟不景氣，今年有發現街友人數變多，她十分感嘆地說：「在通膨的社會中看到了很多被社會遺棄的人沒辦法與社會持續接軌，不禁也擔心這樣的情況會不會越來越嚴重，只能透過個人的一點點心力來維持『善的循環』。」
《NOWnews今日新聞》也訪問到有一同參與活動的羅先生，羅先生表示：「今年是第二年參加，能幫助到弱勢讓我能為社會注入多一點愛心，感到充實且知足，平常雖知道要做愛心，但沒有一個契機，其實很難主動去做，芮絲的活動就是一個很好的機緣，未來我也會一直參與。」
芮絲也邀請《NOWnews今日新聞》的讀者們一起獻愛心：「明年也歡迎更多朋友一起和我們繼續寒冬送暖送幸福！」
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