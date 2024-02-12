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獨／啦啦隊女神芮絲除夕守歲獻愛心　號召粉絲關懷街友送暖送幸福

▲統一獅啦啦隊Uni_Girls成員「芮絲」，大年初一號召親朋好友與粉絲，共同上街關懷街友。（圖／芮絲IG）
▲統一獅啦啦隊Uni_Girls成員「芮絲」，大年初一號召親朋好友與粉絲，共同上街關懷街友。（圖／芮絲IG）

記者張一笙／台北報導

統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」成員芮絲大年初一號召粉絲上街關懷街友，分別在台北車站及龍山寺兩地進行，希望能讓街友們在新的一年有個好的開始，已維持3年街頭親身送暖的芮絲，今（12）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己會持續做下去：「期盼能維持『善的循環』！」

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▲芮絲大年初一清晨，就跟家人、朋友還有粉絲一同到台北車站，準備發放物資給街友們。（圖／芮絲提供）
▲芮絲大年初一清晨，就跟家人、朋友還有粉絲一同到台北車站，準備發放物資給街友們。（圖／芮絲提供）
除夕晚上，當大家都還在家裡圍爐、吃年夜飯時，芮絲與家人吃完團圓餐後，就在家裡趕工分配要分發給街友們的物資，意外形成另一種形式的守歲。她一路從12點忙到將近凌晨2點，睡不到3小時就將物資上車，出發前往台北車站與龍山寺，準備與親朋好友及粉絲們會合，一起將愛心物資發放給街友。

▲芮絲認為自己十分幸福，所以也要把幸福傳下去，讓善可以循環、愛也能循環。（圖／芮絲FB）
▲芮絲認為自己十分幸福，所以也要把幸福傳下去，讓善可以循環、愛也能循環。（圖／芮絲IG）
《NOWnews今日新聞》記者訪問到芮絲本人，她透露，今年的寒冬送暖活動已經進行到第三年，2021年時她在朋友IG上看到類似的愛心活動，覺得很感人也很有意義，她也由當初自發性地幫忙募集資源跟擔任協助人力，到現在自己成為發起人，在這之間得到滿滿的祝福與感恩。

▲芮絲說，能從一開始辛苦地四處募資，到現在能有一定的規模，要感謝親友及粉絲們的幫忙。（圖／芮絲IG）
▲芮絲從一開始辛苦地四處募資，到現在能有一定的規模，她很感謝親友及粉絲們的幫忙。（圖／芮絲IG）
芮絲在隔年就決定響應做愛心，讓愛遍地開花，主動作為總召，號召親朋好友以及粉絲一同加入。她從第一年辛勤地一個一個找人募資，發展到現在有物資代購、人力召集，短短兩年就有如此大的進步，芮絲非常感謝她的家人、朋友及粉絲朋友們。

▲大家在圍爐，芮絲與家人已經在分配要發放的物資。（圖／芮絲提供）
▲當大家在闔家團圓圍爐時，芮絲與家人已經在分配要發放的物資。（圖／芮絲提供）
芮絲也說，透過這樣的寒冬送暖，真的可以看到很多社會不同的層面，也能讓參與者發自內心更加知足感恩，不用擔心下一餐沒著落以外，更有心力來為社會盡一份心力。除了用金錢捐贈給相關機構外，芮絲也希望能透過自身的影響力，號召更多人身體力行地來為這個社會服務。

▲芮絲觀察到，因為經濟不景氣，所以街上的街友一年比一年多。（圖／芮絲提供）
▲芮絲觀察到，因為經濟不景氣，所以街上的街友一年比一年多。（圖／芮絲提供）
芮絲也觀察到，因為疫情影響導致經濟不景氣，今年有發現街友人數變多，她十分感嘆地說：「在通膨的社會中看到了很多被社會遺棄的人沒辦法與社會持續接軌，不禁也擔心這樣的情況會不會越來越嚴重，只能透過個人的一點點心力來維持『善的循環』。」

▲芮絲與粉絲、親友一起在台北車站發放物資，期盼新的一年有好的開始。（圖／芮絲提供）
▲芮絲與粉絲、親友一起在台北車站發放物資，期盼新的一年有好的開始。（圖／芮絲提供）
《NOWnews今日新聞》也訪問到有一同參與活動的羅先生，羅先生表示：「今年是第二年參加，能幫助到弱勢讓我能為社會注入多一點愛心，感到充實且知足，平常雖知道要做愛心，但沒有一個契機，其實很難主動去做，芮絲的活動就是一個很好的機緣，未來我也會一直參與。」

▲芮絲邀請《NOWnews今日新聞》的讀者們明年一起做愛心。（圖／芮絲提供）
▲芮絲邀請《NOWnews今日新聞》的讀者們明年一起做愛心。（圖／芮絲提供）
芮絲也邀請《NOWnews今日新聞》的讀者們一起獻愛心：「明年也歡迎更多朋友一起和我們繼續寒冬送暖送幸福！」

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