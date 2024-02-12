美國律師忽然叮嚀妻「多喝水」　孕婦一查發現遭下藥7次差點流產

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凱瑟琳指出，兩人當時處於分居狀態，不過還是會定期一起參加夫妻諮商，試圖修補婚姻。然而凱瑟琳發現，起初梅森對她懷孕的消息感到不滿，但兩人在春假期間出門踏青時，卻忽然表現得相當貼心，還循循善誘提醒她要「補充水份」，持續拿手上的水杯要她喝下去。
報導指出，凱瑟琳稱當時她認為水杯看起來「有些混濁」，所以她起初不太願意喝下，但在梅森相當堅持之下最終還是一口飲盡，沒想到喝完那杯「水」後身體卻開始出現痙攣，隨後還被送進急診。從此之後她就對梅森起了疑心，更陸續在暗地安裝的針孔攝影機上發現梅森在她的飲用水、飲料中下藥的畫面。
在判決期間，凱瑟琳提出除了該次出遊被下藥外，她還6次拍到梅森下藥的畫面，也在垃圾堆中發現梅森丟棄用於墮胎的米索前列醇（misoprostol）的藥品包裝，目前梅森在認罪協商後，於本月7日依傷害兒童及攻擊孕婦的罪名被判處180天的監禁與10年緩刑，並禁止接觸凱瑟琳與他們的小孩，但凱瑟琳仍對判決感到不滿。
凱瑟琳表示，因為丈夫梅森的下手，自己的小女兒被迫早產還不得不在醫院度過，且從出生到目前1歲每周都要跑8次醫院，還出現發育遲緩的狀況，「我不認為180天的監禁，對一個7次試圖殺害你的親身骨肉的人而言是公正的」。