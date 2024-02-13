影／女神李皓禎新年祝福！曝台韓過年差異 領壓歲錢要「行大禮」
富邦悍將、富邦勇士所屬啦啦隊「Fubon Angels」過年不打烊！韓國女神李皓禎在農曆新年雖然不能在球迷旁邊熱舞，但她跟女孩們也特地透露自己過年的習慣，還有台灣、韓國過年大不同，李皓禎將跟東東、安娜分享過年必吃食物，還有習俗。
記者吳政紘/綜合報導
李皓禎去年以「天使女神」之姿加入台灣啦啦隊，並且跟Fubon Angels成員都有很好的感情，她透露，韓國過年習俗就是「初一要吃年糕湯」，她說：「因為年糕很長，也很有份量，就像是錢幣，招財進寶的感覺。」
去年加入富邦啦啦隊，李皓禎逐漸學到不少中文，她透露，「韓國過年也會小賭怡情，大家會玩花牌或是柶戲，但柶戲比較少家庭還在玩，雖然台灣、韓國都有領壓歲錢的習慣，韓國領壓歲錢要行大禮，台灣只要說吉祥話就可以。」
而李皓禎也以「新年快樂」，感謝支持的粉絲，她透露，今年台灣新年，她希望可以體驗「寫春聯」的感覺，因為韓國沒有這樣的習俗，所以也想挑戰看看。
東東是中信兄弟Passion Sisters出道，之後轉戰富邦，她透露自己在過年，就是會打麻將，另外家中一定要吃火鍋，才會有年味。
安娜從小家教很嚴，過年才可以吃「垃圾食物」，母親讓她可以吃泡麵、麥當勞、比薩等食物，都是過去她很少嘗試的，希望過年期間，球迷朋友可多嘗試。
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