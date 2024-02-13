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過年卡到情人節全忘了！7-11「開賣神物」眾眼睛全亮：超級救星

▲今年2月14情人節剛好卡到過年初五，不少人都忘記情人節，而7-11也順勢開賣「神物」，讓眾人眼睛全亮。（圖/記者黃韻文攝）
▲今年2月14情人節剛好卡到過年初五，不少人都忘記情人節，而7-11也順勢開賣「神物」，讓眾人眼睛全亮。（圖/記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

春節連續假期來到倒數第二天，而2月14日情人節也正恰好是過年的初五，不少人放假放太開心，都忘記14日情人節的日子，加上過年有些花市也還在休息，因此如果想要買花送給另外一半時，就顯得格外困難。一名網友在分享自己去逛7-11時，發現7-11悄悄的開賣了「空運玫瑰花」，讓他大感意外，貼文引起熱烈討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「前幾天除夕、初一、初二在家裡用拜拜、打掃，忙到不行，結果到今天走進7-11看到有賣玫瑰花，才發現再過兩天又是情人節，趕快就先把花買了，不然到時候什麼都沒準備就慘了，真的感謝小七救急的玫瑰花」。

▲網友分享去逛7-11時，意外發現超商內竟然也開始賣起玫瑰花，而正巧今年情人節卡到過年，不少人都忘了情人節，適合救急用。（圖/Dcard）
▲網友分享去逛7-11時，意外發現超商內竟然也開始賣起玫瑰花，而正巧今年情人節卡到過年，不少人都忘了情人節，適合救急用。（圖/Dcard）
而該網友也因為看到7-11的玫瑰花，好奇去搜尋為何「情人節」送的花必須以「玫瑰」象徵「愛情」，才發現背後的感人故事，是因為玫瑰花是從希臘神話開始，女神阿芙蘿黛蒂愛上了帥氣的獵人阿多尼斯，有次阿多尼斯狩獵被野豬攻擊受傷，阿芙蘿黛蒂為了救他急忙踏過充滿荊棘的白玫瑰花叢，被刺出多道傷口，最後把白玫瑰都給染紅，而最後阿多尼斯還是沒能挺過去世，因此讓紅玫瑰花變成「執著的愛」的象徵。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好悲傷的故事！但是玫瑰花真的很美」、「對欸！明天是情人節耶，初五有些花市都還沒開，感謝救援」、「長知識了，本來以為玫瑰花比較紅，顏色接近愛心之類的原因」、「過年過到忘記情人節，7-11是超級救星」、「超商居然也開始賣花了」、「竟然開始賣玫瑰花了！以後畢業季會賣花束嗎？」

▲（圖／統一集團提供）
▲7-11最近因應情人節，空運來台大量玫瑰花開賣，一支售價179元。（圖／統一集團提供）
事實上，7-11這款「玫瑰花」是進口空運而來，從2月12日起在限定超商門市販售，一支售價179元。統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，於有世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次，如果想要在情人節這天送另外一半玫瑰花，正巧家裡附近的花市遇到過年還沒開，不妨去超商拿一朵高級玫瑰花送給另一半吧！

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