過年卡到情人節全忘了！7-11「開賣神物」眾眼睛全亮：超級救星

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而該網友也因為看到7-11的玫瑰花，好奇去搜尋為何「情人節」送的花必須以「玫瑰」象徵「愛情」，才發現背後的感人故事，是因為玫瑰花是從希臘神話開始，女神阿芙蘿黛蒂愛上了帥氣的獵人阿多尼斯，有次阿多尼斯狩獵被野豬攻擊受傷，阿芙蘿黛蒂為了救他急忙踏過充滿荊棘的白玫瑰花叢，被刺出多道傷口，最後把白玫瑰都給染紅，而最後阿多尼斯還是沒能挺過去世，因此讓紅玫瑰花變成「執著的愛」的象徵。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好悲傷的故事！但是玫瑰花真的很美」、「對欸！明天是情人節耶，初五有些花市都還沒開，感謝救援」、「長知識了，本來以為玫瑰花比較紅，顏色接近愛心之類的原因」、「過年過到忘記情人節，7-11是超級救星」、「超商居然也開始賣花了」、「竟然開始賣玫瑰花了！以後畢業季會賣花束嗎？」
事實上，7-11這款「玫瑰花」是進口空運而來，從2月12日起在限定超商門市販售，一支售價179元。統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，於有世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次，如果想要在情人節這天送另外一半玫瑰花，正巧家裡附近的花市遇到過年還沒開，不妨去超商拿一朵高級玫瑰花送給另一半吧！