情人節逢初五不吃大餐！盤點全台蛋糕、巧克力　冰淇淋「買1送1」

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即日起至2月29日間，推出由酒店行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）精心設計的夢幻繽紛美點，包括「心心相映」與「芋見甜蜜」兩款限定蛋糕，其中造型吸睛的「心心相映」，夢幻粉嫩的愛心造型以玫瑰海綿蛋糕為主體，搭配粉紅香檳奶霜、覆盆子醬、紅寶石巧克力脆餅以及沙布雷餅乾，入口可感受果香與香檳奶霜的酸甜滋味，5吋大蛋糕售價1,680元，同款精緻小蛋糕售價330元。
另有極具巧思，內含焦糖果仁、玫瑰草莓和玫瑰拿鐵三種口味9入的愛心造型巧克力，售價1,280元。情人節限定商品亦可搭配選購永生花束享優惠價格，首推「遇見真愛」組合，內含情人節限定心型巧克力9入、「芋見甜蜜」蛋糕乙入與永生花束乙束，售價2,999元。
📍台北君悅酒店Baguette 禮品烘焙坊
點心房行政主廚陳建佑以經典愛情故事為靈感，結合當令大湖草莓獻上六款法式草莓甜點，3月14日前限定熱賣系列甜品，「初戀」北海道十勝鮮乳奶油蛋糕（1,580元/ 7吋）產地直送、2L重量級、近30顆大湖草莓搭佐十勝鮮奶油海綿蛋糕與法國白巧克力，品味北海道白雪中萌生戀情的酸甜滋味。或者也有「摯愛玫瑰」金箔玫瑰草莓慕斯奇想（1,580元/ 7吋），以法芙娜草莓巧克力奶餡與草莓玫瑰慕斯，綴上大湖草莓、金箔、手製玫瑰巧克力。
📍台北寒居酒店BeGood烘焙坊
寒居推出「不能玫有你」（680元）4吋情人節蛋糕，以白巧克力為基底，巧手打造一座可食用的仿真戒指盒。蛋糕本體則以義大利西西里100%開心果醬作為基底，並刷上櫻桃酒糖液，再將檸檬奶餡、手工熬煮的大湖草莓玫瑰果醬、白乳酪慕斯逐層堆疊在蛋糕上，營造出層次豐富的口感，最後以紅色巧克力淋面營造慕斯蛋糕誘人的外觀，甜蜜而不膩口。
📍台北遠東香格里拉飯店
今年情人節蛋糕有兩款，法式戀人蛋糕 （7吋2,080元）將濃郁果香的覆盆子馬卡龍、酸甜清新的檸檬磅蛋糕、以及滑順香濃的百香果慕斯林奶油餡、百香果果凍層層堆疊其中，帶出恰到好處的酸甜美好。天使親吻蛋糕（7吋1,880元）結合了黑森林蛋糕與香草海綿蛋糕，有多元層次內餡，包含榛果奶油和榛果巧克力碎餅，再加上櫻桃果凍和櫻桃慕斯、酒漬櫻桃和白巧克力香緹慕斯，香醇迷人。
📍台北美福大飯店咖啡廳Moment café &bakery
即日起至2月14日推出二款情人節限定蛋糕，以冬季皓雪與戀愛花語為發想，擁有優雅花形外觀的「粉雪香草」，內餡選用大溪地香草莢、白巧克力及覆盆子，酸甜滋味觸動味蕾，宛如戀愛時的甜蜜青澀，每個七吋1,680元。另一款「心花綻放」單品蛋糕，象徵熱情的戀愛心形，綴著朵朵小花，內餡使用法芙娜白巧克力、草莓果泥及大溪地香草莢烘焙而成，將滿滿心意裝載於蛋糕體中，精緻單品蛋糕每個320元。
📍JR東日本大飯店台北品頌坊烘焙坊
多款情人節草莓蛋糕，主打「草莓聖多諾黑」以大量新鮮草莓，融合了巧克力海綿蛋糕和比司吉蛋糕兩種獨特口感；而「草莓法式千層酥」融合了酥皮的層次感和草莓的甜美風味，點心房團隊精湛的技藝將每一層酥皮都達到鬆軟和酥脆的完美平衡，薄薄的酥皮層層疊放，加上草莓的清新風味和層次感，滋味獨特；也有「巴黎布雷斯特草莓泡芙」，是以圓形泡芙派皮搭配草莓與巧克力風味的卡士達奶油。以上售價皆為240元。
📍星巴克
星巴克於情人節推出「莓」好滋味，「草莓雪白生乳捲（160元）」以鬆軟的天使蛋糕，捲入添加草莓果肉的鮮奶油，再裹入一顆新鮮草莓，入口即化的草莓鮮奶油伴隨清新酸甜的草莓。還有添加帶有特殊焦香感—三溫糖的「三溫糖草莓戚風蛋糕（180元）」，以及 送禮自用皆方便享用的「長條草莓蜂蜜蛋糕（350元）」。
📍微熱山丘
針對情人節檔期，即日起春季限定「草莓蘋果酥」（390元/6入），於「微熱山丘」官網、全台體驗門市、To Go專櫃正式販售。
📍Q sweet巧克力菁點
「情人節禮盒套餐」包含2月西洋情人節「黑巧克力禮盒」，以及3月白色情人節「白巧克力禮盒」，網羅榮獲世界金牌與世界銀牌作品，雙月份禮盒套餐、2個情人節可分2次宅配到府，或可店取。
2月份黑巧克力花盒中，除了以唯美花藝營造浪漫氛圍外，盒中放入「草莓茉莉花」和「80%黃金比例」2款巧克力。其中「草莓茉莉花」是在充滿果乾凹凸不平的黑巧克力表面上，均勻鋪上一層精密計算厚度、混入凍乾草莓磨粉的可可脂，為味覺帶來極佳的口感和風味，是2023全球總決賽中勇奪世界冠軍。「80%黃金比例」則是主廚精挑細選3個產區可可，以黃金比例調配。
📍福灣巧克力
情人節定番花禮限量推出，「花禮 | 一生久久」售價1399元，內含70%台灣二號鹽之花巧克力、62%台灣紅烏龍茶巧克力、56%荔枝玫瑰東方美人奶茶巧克力。
📍哈根達斯Häagen-Dazs
推出哈根達斯掌心玫瑰造型冰淇淋（原價429元，甜蜜價399元），外觀小巧精緻、如同捧在掌心的擬真玫瑰造型，將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，四周佐以抹茶海綿蛋糕，並點綴上少許新鮮草莓切片。
門市推出情人節限定「浪漫寵愛1+1優惠」，即日起至2月14日，凡哈根達斯綁定會員即可獲得專屬優惠券，於指定門市購買掌心玫瑰造型冰淇淋一顆即贈哈根達斯中杯拿鐵一杯（每位會員限購2組）。即日起也可至7-ELEVEN與全家便利商店選購哈根達斯掌心玫瑰造型冰淇淋，隨時隨地都能購入傳情贈禮。