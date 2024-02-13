年代旅遊刪粉專留言被抓包！富國島地接「先找回台灣旅客」再要錢
過年期間台灣旅行團開心出國卻遭丟包富國島，昨（12）日年代旅遊總經理林大鈞親口承諾「全權負責」，卻被網友抓包官方粉專頻刪留言！而越南地接旅行社WInnER則收到台灣官方關心，協調能「以遊客安全為優先」，應允「先找回台灣旅客」走完行程再要錢。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣旅客遭丟包越南富國島，風波延燒至今演變成各說各話的羅生門。地接旅行社WInnER先是控訴年代旅遊信用破產，「出團前僅支付不足十分之一團款；惡意從1月起積欠未付清款項」，公告聲明蒙受損失已無法支付，「向每位旅客收取在地團費每人720美元（約新台幣2.26萬元），才能提供後續相關行程服務」。
而年代旅遊總經理林大鈞受訪認為是「誤會一場」，稱已與地接談妥款項「月結」，反控對方是「惡意綁架」，親口承諾將「全權負責」，已在緊急處理中；曾在電訪中對《NOWnews今日新聞》記者表示「目前正緊急安排第二方案，找其他地接讓旅行團能將行程往下走」。
然今（13）日，擁有1.8萬人追蹤的「年代旅遊－海島第一品牌」粉專，卻被發現悄悄刪除負面留言，眼尖的網友打抱不平喊「再繼續刪留言啊」，還譏諷「這下子全台灣都知道你們的惡行了，刪留言也沒什用」、「跟詐騙集團有什麼兩樣」、「回台絕對要提告」。
根據《中央社》報導，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱表示，收到台灣交通部觀光局駐胡志明市辦事處關心，並協調能「以遊客安全為優先」，已應允「先找回台灣旅客」走完行程再要錢。