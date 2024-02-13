MLB／4屆金手套Chapman下家仍未定！　天使想網羅、藍鳥也想簽回

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而根據記者Anthony Franco報導，天使、小熊、藍鳥等隊有可能是Matt Chapman的下家。洛杉磯天使自2019年以來，原先預想的主戰三壘手Anthony Rendon在例行賽上，還沒有以三壘手身分先發超過60場，雖然Brandon Drury、Luis Rengifo可以稍微頂替三壘，但如果天使隊想要有更好的戰績，三壘防區將會是一個明顯存在的弱點，必須要持續進行相關補強。
至於原先Matt Chapman的母隊多倫多藍鳥，則是在休賽季針對三壘防區，僅與Justin Turner簽訂了為期一年的自由球員協議。但Turner新賽季將邁入39歲高齡，勢必無法全年以三壘手身分出賽。一年前，Justin Turner甚至僅在紅襪角落內野，先發出賽了7場比賽，雖然主要是因為前面有Rafael Devers的關係，但也表明若藍鳥僅依靠Justin Turner肯定是不夠的。
目前大聯盟Cody Bellinger、Blake Snell、Matt Chapman與Jordan Montgomery等好手，都尚未與任何球隊完成簽約，《ESPN》記者Jeff Passan就分析表示：「這4位選手都有一個共通點，經紀人皆為著名的『吸血鬼』Scott Boras，其中這些選手到這個時間點還未簽約，從過往經驗來看，這都是Boras為客戶爭取大約的一貫手法。」
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