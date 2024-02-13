非首例！免費住宿不成反稱「被霸凌」　英國網紅曾踢鐵板

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讓達比始料未及的是，飯店負責人沒有直接回覆要或不要，而是選擇在官方臉書上公開來信（匿名），先是挖苦寄件人：「提出這種要求，想必需要很大自尊和勇氣」，接著就反問：「如果讓你免費住宿，來換取飯店曝光的話，誰來支付服務你的工作人員呢？誰來支付水、電、暖氣的費用？或者我應該和員工說，他們出現在你的影片中就代替了他們的薪水」。
飯店負責人進一步指出，飯店粉絲專頁的關注及按讚人數，一點不比這位網紅差，建議她和其他人一樣乖乖付款，結論就是不能住免錢。而達比則在同一天上傳影片回應，認為飯店的做法令她十分尷尬，自己其實並沒有做錯什麼，並質疑飯店是在惡意炒作，聲稱自己遭到霸凌與羞辱，並引來一票人聲援她。
隔了幾天，該飯店又在官方臉書發布另一篇文章，感嘆部落格社群中的權利意識太強烈，只因其中1個成員的請求沒有被滿足，就集體表現出普遍的仇恨，導致網路上對該飯店的負評如潮，強調最初的文章根本沒有提那位網紅是誰，是達比試圖索取免費服務未果，才在網上把自己描繪成受害者，強調今後將禁止網紅、部落客光顧該飯店，打下：「也許，如果你出去找到真正的工作，你就可以像其他人一樣支付商品和服務的費用....如果你們當中的任何人，從現在開始試圖進入我們的場所，你們將被驅逐。」
事件一度在英國網上引發熱議，力挺飯店的人認為，使用者付費本來就是基本常識，達比不應以自己有些許知名度為由，就想蹭免費飯店住；不過也有看官直言，飯店負責人只要直接拒絕達比即可，無須公開批評（即使一開始採取匿名處理），讓人看了不舒服才會引發後續爭議。